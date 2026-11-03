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Amiga de Virginia, Duda Freire revela motivo do término com assessor de Vini Jr.

Influenciadora tomou a iniciativa do rompimento com Felipe Silveira e detalhou os desgastes causados pela distância e pela rotina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 20:07

Duda Freire
Duda Freire Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Duda Freire confirmou o fim do namoro com Felipe Silveira, conhecido como Felipe do Gordo, assessor e amigo pessoal do jogador Vinícius Júnior. A criadora de conteúdo revelou, nesta terça-feira (3), que a decisão de encerrar a relação partiu dela, motivada por divergências com o ritmo de trabalho do companheiro e pela distância. As informações são do portal LeoDias.

“A decisão de terminar partiu de mim. O trabalho dele envolve acompanhar um jogador de futebol em diferentes compromissos e situações, e algumas delas são difíceis pra mim dentro de um relacionamento. Eu tentei lidar com isso, mas percebi que não estava conseguindo. A distância também tornava tudo mais difícil. Foi difícil tomar essa decisão, mas precisei respeitar meus limites e cuidar de mim”, declarou Duda.

Duda Freire é amiga de Virginia Fonseca

Duda Freire é amiga de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram
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Duda Freire é amiga de Virginia Fonseca por Reprodução/Instagram

O casal se conheceu em julho de 2025, durante o aniversário de Vini Jr., na residência do jogador. O namoro foi oficializado em fevereiro de 2026.

A separação chamou a atenção por ter ocorrido em um período próximo ao rompimento de Virginia Fonseca e do atleta do Real Madrid. 

Sobre a coincidência das datas, Duda reconheceu a inevitabilidade das teorias devido ao convívio entre as partes – Duda sendo amiga de Virgínia e Felipe sendo amigo de Vini Jr. –, mas reforçou que o término envolveu exclusivamente razões pessoais e a necessidade de focar em seus projetos profissionais, incluindo os preparativos para o Carnaval, quando ela será musa da Unidos de Vila Isabel.

“Entendo que as pessoas façam essa associação pela proximidade das datas e pela nossa ligação com eles. O que pesou na minha decisão foi que ele passou a precisar acompanhar o jogador em algumas situações com as quais eu não conseguia lidar bem dentro do nosso relacionamento. Com a distância, isso ficou ainda mais difícil. Tudo isso estava me fazendo muito mal, e eu já tenho muitas responsabilidades com a minha família, com o meu trabalho e agora também com o Carnaval. Por mais que nem tudo apareça, nos bastidores o Carnaval demanda muito foco, muita responsabilidade e muito tempo. Eu precisava estar bem pra dar conta de tudo isso”, disse a influenciadora.

Felipe Silveira reside na Espanha para acompanhar a rotina do atleta, enquanto Duda mantém a moradia e as atividades profissionais no Brasil.

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Tags:

Virginia Vini jr. Duda Freire

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