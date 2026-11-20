HOMENAGEM

Amigo de Gabriel Félix relembra última conversa antes da morte de influenciador: ‘Tudo mudou tão rápido’

Amigo do influenciador mineiro fez homenagem emocionante ao influenciador que morreu aos 29 anos

Felipe Sena

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 14:33

Wangler Santos, amigo de Gabriel Félix, fez homenagem ao influenciador nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Um dos amigos de Gabriel Félix, influenciador mineiro que morreu aos 29 anos nesta quinta-feira (19), Wangler Santos usou as redes sociais nesta sexta-feira (20), dia em que a morte do influenciador foi anunciada, para prestar homenagem e revelar a última vez que teve contato com o amigo.

“Ás 20:30 a gente tava combinando de se encontrar esse final de semana, ás 23:30 recebo mensagem pedindo pra ir pra sua casa pq tinha acontecido o pior, como tudo mudou tão rápido moleque?”, escreveu Wangler na legenda da publicação que traz uma foto dele ao lado do influenciador.

Gabriel Félix e Isabelle Abreu estavam noivos 1 de 21

Wangler, que também é influenciador, deixou uma mensagem carinhosa no perfil do Instagram. “Você é uma das melhores pessoas que já conheci, vai fazer falta na vida de todos que tiveram o prazer de te chamar de amigo ou algo maior. Eu te amo, descanse em paz ?”, finalizou.

Félix tinha um relacionamento com a influenciadora Isabelle Abreu, conhecida nas redes sociais como Xsbel, que foi pedida em casamento pelo influenciador em julho de 2025.

Nas redes sociais, o casal trazia uma estética vintage, vídeos de humor, referências à cultura nordestina e conteúdos sobre maternidades. Em 2023, nasceu Amelie, primeira filha do casal, hoje com 3 anos de idade.

No Instagram, Gabriel acumulava 1,5 milhão de seguidores, enquanto Xsbel tem 4,2 milhões. Já no TikTok, ele tinha 1,9 milhão de seguidores e a noiva, 5,7 milhões.

A primeira manifestação de Xsbel sobre a morte do companheiro foi publicada no feed do Instagram, em uma homenagem na qual lamentou a perda e compartilhou declarações sobre a história do casal e da filha.

Xsbel pediu ainda orações e afirmou que o amor pelo companheiro e o legado deixado por ele permanecerão. A influenciadora ainda pediu que o momento de luto da família seja respeitado.