REVELAÇÃO

Amigo de Gugu Liberato, Homero Salles explica acidente que causou a morte do apresentador: 'Pisou em falso'

Homero Salles visitou o sótão da mansão em Orlando logo após o acidente

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 07:29

Ex-diretor e amigo de Gugu Liberato, Homero Salles Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Amigo de longa data e diretor dos principais programas comandados por Gugu Liberato, Homero Salles trouxe à tona novos relatos sobre o acidente que tirou a vida do apresentador. Em entrevista ao Programa Flávio Ricco, da LeoDias TV, ele descreveu como era o local da queda na casa em Orlando, nos Estados Unidos, e avaliou os fatores que tornaram o episódio fatal.

Ex-diretor e amigo de Gugu Liberato, Homero Salles 1 de 9

Homero, que comandou sucessos como o 'Viva a Noite' e o 'Domingo Legal', esteve pessoalmente no cômodo antes mesmo que os parentes retornassem ao imóvel. Ele pontuou que o teto daquela parte da casa não contava com reforço de concreto. Seguindo o padrão comum na Flórida, a estrutura era feita com placas frágeis de gesso e madeira, que não suportam o peso de um adulto.

Ao analisar o que se passou momentos antes do impacto, o diretor destacou que o comunicador havia acabado de desembarcar de um voo internacional e estaria cansado da viagem. Como o sótão não possuía iluminação na entrada, Gugu provavelmente caminhou no escuro tentando encontrar o interruptor e acabou pisando fora da área segura de apoio.

"O sótao totalmente escuro, é breu. A primeira coisa que você faz quando entra é tentar acender uma luz. É só a luz que vazou da porta que você entrou. Então, ele deve ter tentado acender a luz e pisou em falso", disse.

O profissional mencionou que uma tábua, colocada perto do sistema de ar-condicionado, acabou criando uma armadilha visual. Segundo ele, a distância até o piso inferior não era tão grande, cerca de 3,5 metros: "Olhava aquilo e falava: “É muito pouca distância!” É isso, é isso que me chateava."

Homero expressou o desejo de que o amigo tenha perdido a consciência ainda durante a queda, evitando sofrimento antes de bater a cabeça. O choque contra o chão provocou graves lesões no crânio, levando à internação imediata em uma unidade médica da Flórida.

"Oro para que tenha sido dessa maneira, para que ele já descesse desacordado já. Entendeu? Porque a altura não era… não era para tanto", contou Homero.