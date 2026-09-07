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Amigo de Virginia Fonseca e Anitta, Lucas Guedez fala sobre rivalidade entre as duas

Influenciador comentou rumores após Anitta assumir o posto de rainha de bateria da Grande Rio no lugar de Virginia

Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 12:44

Lucas Guedez com Virginia Fonseca e com Anitta Crédito: Reprodução/Instagram

Lucas Guedez se pronunciou sobre a suposta rivalidade entre Virginia Fonseca e Anitta. Amigo das duas, o influenciador foi questionado sobre os rumores que surgiram depois que a cantora foi anunciada como nova rainha de bateria da Grande Rio, substituindo Virginia. Segundo ele, as especulações partem principalmente das redes sociais.

"Muita coisa é a internet que cria. Não tem como eu falar que tem uma rivalidade. A internet cria um monte de coisa e é por isso que aqui a gente sempre está de super de boa. A galera fica criando um monte de coisa, querendo que 'trete' e, na verdade, está todo mundo em paz", declarou Lucas ao Splash, do UOL, durante o Rock in Rio.

Anitta durante anúncio oficial como rainha de bateria da Grande Rio 1 de 9

O influenciador contou que ficou sabendo da mudança na Grande Rio pela própria internet. Segundo ele, apesar de ser próximo de Virginia, não deixou de apoiar Anitta e faz questão de torcer pelas duas.

"Eu vou sempre apoiar as duas, amo muito as duas, independente do que a internet deduz das duas. Sou muito apaixonado por elas, então não tem como torcer para uma e não torcer para a outra. Torço para as duas iguais e estou torcendo agora pra Anitta nessa nova fase de rainha de bateria", afirmou.

Lucas também acompanhou de perto a passagem de Virginia pelo posto na escola de Duque de Caxias. A influenciadora assumiu a função depois da saída de Paolla Oliveira, mas sua estreia na Sapucaí foi marcada por críticas relacionadas à fantasia usada no desfile.

Para o amigo, ocupar o posto exige bastante dedicação. "Eu acompanhei a Virginia e vi que tem que dar o sangue, realmente. A Anitta já dá o sangue em tudo, então ela vai arrasar mais ainda", comentou.

Troca na Grande Rio

Anitta será a rainha de bateria da Grande Rio no Carnaval 2027. A chegada da cantora ao posto aconteceu depois da saída de Virginia, que havia ocupado a função no Carnaval anterior.

Os rumores de um possível atrito entre as duas ganharam força depois da informação de que não haverá a tradicional passagem de coroa entre as rainhas. Em nota, a equipe da namorada de Vini Jr. declarou: "Houve uma exigência da próxima rainha para que a passagem de coroa não acontecesse, e a escola optou por acatar".