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Amor, dinheiro e relações entram nos eixos: o que muda com o fim de Vênus retrógrado em Libra

Movimento astrológico aconteceu na sexta-feira (13) e pode favorecer conversas mais claras, decisões afetivas e uma revisão das prioridades financeiras

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de novembro de 2026 às 11:00

Signos e amor
Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

O fim de Vênus retrógrado em Libra, que aconteceu na sexta-feira (13), marca uma mudança importante para assuntos ligados ao amor, aos relacionamentos e ao dinheiro. Depois de semanas de revisões e questionamentos, a tendência é que situações que pareciam confusas comecem a ganhar mais clareza, abrindo espaço para decisões e acordos.

Na astrologia, Vênus está associado ao romance, à beleza, ao prazer, aos valores pessoais e à vida financeira. Libra, por sua vez, é ligado ao equilíbrio, à diplomacia, às parcerias e à justiça. Com o encerramento do movimento retrógrado no signo, esses temas ganham destaque, especialmente nas relações em que faltava reciprocidade ou nas escolhas que exigiam uma avaliação mais cuidadosa. As informações são do site "Economic Times".

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Fim de Vênus retrógrado em Libra: data e horário

O movimento terminou em 13 de novembro de 2026, às 21h27, no horário de Brasília, com Vênus retomando seu movimento direto a 22°51' de Libra. O planeta havia iniciado o período retrógrado em 3 de outubro, em Escorpião, e retornado a Libra em 25 de outubro.

Durante esse intervalo, a interpretação astrológica associa o movimento a uma fase de revisão de vínculos afetivos, expectativas amorosas, hábitos de consumo e valores pessoais. O fim da retrogradação representa simbolicamente a passagem da reflexão para a ação, embora questões que ficaram pendentes possam precisar de tempo e diálogo para serem resolvidas.

O erro que cada signo mais comete nas relações

Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Se apega demais à rotina e sufoca a relação sem perceber. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Some emocionalmente quando sente pressão. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Exige segurança antes de oferecê-la. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Quer ser prioridade até quando não se doa da mesma forma. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Critica mais do que acolhe. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Evita conflitos e acaba guardando tudo. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Interpreta demais o silêncio do outro. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Foge quando a relação pede profundidade. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Coloca trabalho acima de tudo. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Mantém distância emocional excessiva. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Idealiza tanto que ignora sinais óbvios. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Age por impulso e só depois pensa no impacto. por Shutterstock/Reprodução

O que significa Vênus direto em Libra?

Vênus representa amor, atração, prazer, beleza, conforto material e conexões interpessoais. Libra está relacionado a parcerias, cooperação, diplomacia e equilíbrio. Por isso, o fim da retrogradação nesse signo pode favorecer uma compreensão mais clara sobre o que cada pessoa espera de seus relacionamentos.

Nas últimas semanas, desentendimentos antigos, vínculos do passado e dúvidas sobre compromisso podem ter exigido atenção. Algumas pessoas também podem ter questionado se estavam recebendo o mesmo cuidado e dedicação que ofereciam aos outros.

Com Vênus retomando o movimento direto, fica mais fácil, simbolicamente, identificar o que precisa mudar e quais relações merecem investimento. A proposta não é ignorar os problemas, mas encará-los com mais clareza e buscar acordos que respeitem as necessidades de todos.

O ritual de bem-estar ideal para cada signo recarregar as energias

Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA
Áries: Banho de ervas estimulantes (alecrim) para renovar a energia por Imagem gerada por IA
Touro: Skincare consciente com massagem facial e texturas ricas por Imagem gerada por IA
Gêmeos: Escrita terapêutica ou "journaling" para organizar os pensamentos por Imagem gerada por IA
Câncer: Escalda-pés com pétalas de flores e música suave por Imagem gerada por IA
Leão: Afirmações positivas diante do espelho por Imagem gerada por IA
Virgem: Organização de um "altar" pessoal com cristais e velas por Imagem gerada por IA
Libra: Cromoterapia com luzes suaves e máscaras faciais de argila por Imagem gerada por IA
Escorpião: Meditação profunda com incenso de sândalo por Imagem gerada por IA
Sagitário: Yoga ao ar livre ou alongamento focado na liberdade por Imagem gerada por IA
Capricórnio: Planejamento estratégico e escrita para estruturar metas por Imagem gerada por IA
Aquário: Observação das estrelas com fones de ouvido (detox digital) por Imagem gerada por IA
Peixes: Banho de imersão com sais por Imagem gerada por IA
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Ritual de bem-estar ideal para cada signo por Imagem gerada por IA

Efeitos no amor e nos relacionamentos

A vida amorosa é uma das áreas mais associadas a Vênus. O fim do movimento retrógrado em Libra pode favorecer conversas honestas, compreensão emocional e disposição para resolver diferenças.

Para quem está em um relacionamento, o período pode abrir espaço para discutir questões que ficaram sem resposta, reconstruir a confiança e alinhar expectativas. Casais que passaram por mal-entendidos podem encontrar caminhos para uma convivência mais estável, desde que exista disposição dos dois lados.

Já para quem está solteiro, o movimento pode ajudar a compreender melhor as próprias preferências afetivas. Algumas pessoas podem reconsiderar uma conexão antiga, enquanto outras estarão mais abertas a conhecer alguém com valores semelhantes. Mais do que a atração inicial, ganham importância a disponibilidade emocional, a compatibilidade e o respeito mútuo.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
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Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Efeitos no dinheiro e nas finanças

Vênus também está associado à riqueza, ao conforto material, ao consumo e às preferências financeiras. Durante a retrogradação, algumas pessoas podem ter repensado hábitos de compra, escolhas de estilo de vida e prioridades econômicas. Gastos maiores podem ter sido adiados, enquanto acordos financeiros passaram por uma revisão.

Com o fim do movimento retrógrado, decisões relacionadas a compras, projetos criativos e parcerias profissionais podem começar a avançar. A fase também favorece uma relação mais consciente com o dinheiro, ajudando a diferenciar necessidades reais de despesas motivadas apenas pelo desejo de consumir.

Isso não significa, porém, uma garantia de ganhos financeiros ou de sucesso em investimentos. Planejamento, organização do orçamento e avaliação cuidadosa continuam sendo importantes.

O que pode mudar a partir de agora?

Mais clareza nos relacionamentos: questões emocionais que estavam mal resolvidas podem ficar mais fáceis de compreender, ajudando a tomar decisões sobre amor e compromisso.

Revisão das prioridades financeiras: hábitos de consumo, compras adiadas e escolhas econômicas podem voltar ao centro das atenções, com mais disposição para organizar o dinheiro.

Equilíbrio nas parcerias: a passagem de Vênus por Libra destaca a importância da igualdade e da cooperação, incentivando limites mais saudáveis nas relações pessoais e profissionais.

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