ASTROLOGIA

Amor em revisão: outubro pode mexer com as relações dos 12 signos e trazer alguém do passado de volta

O mês chega com reavaliações, conversas importantes e algumas surpresas no campo afetivo

Giuliana Mancini

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 18:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Outubro de 2026 promete colocar a vida amorosa de muitos signos sob uma lupa. O mês começa com uma energia mais voltada para diversão, aproximação e convivência, mas também abre espaço para rever escolhas, questionar relações e encarar assuntos que ficaram mal resolvidos.

Para alguns signos, isso pode significar uma conversa que finalmente acontece. Para outros, pode ser o retorno de alguém do passado, uma mudança na maneira de enxergar um relacionamento ou até a necessidade de entender se existe reciprocidade de verdade.

O mês também favorece momentos de socialização e novas conexões, mas pede mais atenção ao que existe por trás das aparências. À medida que outubro avança, questões de confiança, intimidade, autoestima e equilíbrio dentro das relações tendem a ganhar mais espaço. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries

Outubro coloca a vida amorosa de Áries em uma espécie de revisão. Questões relacionadas à intimidade, confiança, dinheiro compartilhado e à própria dinâmica com a pessoa amada podem exigir uma segunda olhada. Aquilo que parecia resolvido pode voltar à conversa, mas justamente para que o signo consiga enxergar a situação com mais clareza.

Ao mesmo tempo, o mês tem bastante potencial para encontros, diversão e convivência. Áries pode se aproximar mais de amigos, sair, conhecer gente nova e aproveitar momentos leves. Para quem está solteiro, circular pode ser especialmente interessante.

Na segunda metade do mês, o foco fica ainda mais voltado para a qualidade dos vínculos. Pessoas do passado também podem reaparecer, seja na vida real ou simplesmente nos pensamentos. O importante será perceber o que mudou de verdade antes de abrir novamente uma porta.

Dica cósmica: não confunda saudade com vontade de voltar. Antes de retomar qualquer história, observe se os motivos que levaram ao afastamento realmente ficaram para trás.

Touro

Touro pode viver um outubro de revisão profunda dos relacionamentos. Conflitos que estavam escondidos ou assuntos que ninguém queria tocar podem finalmente aparecer. Isso não significa necessariamente o fim de uma relação, mas pode exigir honestidade sobre o que está funcionando e o que precisa mudar.

O signo também pode sentir necessidade de passar mais tempo sozinho para organizar os próprios pensamentos. Em alguns momentos, ficar longe do barulho externo será justamente o que permitirá entender melhor o que está acontecendo na vida afetiva.

A vida doméstica também ganha importância. Touro pode querer deixar sua casa mais agradável, receber pessoas ou simplesmente criar um espaço em que consiga se sentir em paz. No fim do mês, será importante evitar discussões provocadas por ressentimentos antigos.

Dica cósmica: antes de cobrar uma resposta do outro, tente descobrir qual resposta você mesmo já sabe que precisa dar.

Gêmeos

Gêmeos pode perceber que outubro é menos sobre correr atrás de novidades e mais sobre entender o que realmente quer. Conversas terão um papel importante, principalmente quando o assunto for relacionamento, sentimentos e expectativas.

Questões mal resolvidas podem reaparecer, inclusive por meio de uma mensagem inesperada de alguém do passado. O signo estará mais interessado em respostas verdadeiras do que em explicações pela metade, o que pode ajudar a esclarecer uma situação que vinha causando dúvidas.

O mês também favorece encontros e momentos românticos. Para quem está solteiro, alguém do círculo profissional ou de lugares frequentados no dia a dia pode despertar interesse. No fim de outubro, porém, será importante não deixar experiências antigas definirem automaticamente uma relação nova.

Dica cósmica: escute o que está sendo dito, mas também preste atenção ao que a pessoa faz. As duas coisas precisam conversar.

O doce brasileiro que mais combina com a alma do seu signo 1 de 13

Câncer

Câncer entra em outubro com vontade de amar, se divertir e viver momentos mais leves. A vida afetiva ganha espaço e pode trazer encontros, aproximações e oportunidades para recuperar o prazer de estar ao lado de alguém.

Ao mesmo tempo, o mês pede uma avaliação sincera das relações. Se existe algo incomodando, a tendência é que o assunto apareça com mais força. Para quem vive uma relação saudável, isso pode ser apenas uma oportunidade de ajustar pequenos detalhes. Já vínculos desgastados podem exigir decisões mais sérias.

Pessoas do passado também podem cruzar novamente o caminho do signo. Mas uma reaproximação não significa automaticamente uma segunda chance. O mais importante será perceber se existe algo novo nessa história ou apenas a repetição de um ciclo conhecido.

Na reta final do mês, Câncer pode sentir uma necessidade maior de equilíbrio, especialmente dentro de casa e na convivência com quem ama.

Dica cósmica: aproveite o lado divertido do amor, mas não use momentos bons para esconder problemas que continuam esperando uma conversa.

Leão

Leão pode ter um outubro emocionalmente intenso, principalmente quando o assunto for família, passado e segurança emocional. Questões que foram empurradas para depois podem voltar à superfície e exigir uma postura mais honesta.

Algumas lembranças também podem reaparecer. Ex-namorados ou histórias antigas podem voltar ao radar, mas isso não significa que a situação precise ser retomada. Antes de considerar uma segunda chance, será necessário entender se as razões que provocaram o afastamento foram realmente superadas.

A boa notícia é que o mês também traz espaço para Leão recuperar a confiança. O signo tende a se sentir mais disposto a tomar iniciativa e defender aquilo que deseja, sem pedir desculpas por ocupar espaço.

Conversas importantes podem ganhar força ao longo de outubro, especialmente quando Leão decidir parar de fugir de sentimentos que já estavam pedindo atenção.

Dica cósmica: coragem no amor não é apenas tomar a iniciativa. Às vezes, é admitir o que você sente sem tentar controlar o resultado.

Virgem

Virgem terá um mês bastante movimentado no campo da comunicação. Mensagens, conversas e assuntos que ficaram sem resposta podem voltar a ocupar espaço na vida amorosa.

Ex pode aparecer de maneira inesperada, seja por uma mensagem ou por uma lembrança que parecia esquecida. O momento favorece uma revisão do que aconteceu, principalmente de ressentimentos e palavras que ficaram guardadas. A intenção não precisa ser reatar, mas entender melhor a própria história.

A autoestima também entra nessa equação. Ao perceber com mais clareza aquilo que aceita ou não em um relacionamento, Virgem pode mudar a maneira como se posiciona diante de quem ama.

Outubro também pode trazer uma necessidade maior de recolhimento. Algumas descobertas importantes acontecerão justamente quando o signo tiver espaço para pensar sem interferência externa.

Dica cósmica: nem toda conversa precisa terminar em reconciliação. Às vezes, entender o passado já é o encerramento que faltava.

O esmalte que é a cara de cada signo 1 de 13

Libra

Outubro coloca Libra diante de uma questão importante: quanto valor você está dando a si mesmo dentro de uma relação? O mês pode trazer reflexões sobre autoestima, dinheiro, limites e sobre aquilo que o signo considera aceitável em uma parceria.

O período também favorece uma espécie de reinício pessoal. Libra pode sentir vontade de mudar a maneira como se apresenta, se posiciona e se relaciona com os outros. Essa mudança começa dentro, antes de aparecer nos relacionamentos.

A vida social continua movimentada, o que aumenta as chances de conhecer pessoas por meio de amigos, interesses em comum ou projetos compartilhados. Para quem está solteiro, uma conexão pode nascer justamente de uma afinidade que inicialmente parecia apenas amizade.

Na reta final do mês, porém, questões envolvendo poder, dinheiro e vulnerabilidade emocional podem exigir uma conversa bastante franca.

Dica cósmica: relacionamento saudável não deveria exigir que você diminua seu próprio valor para manter a outra pessoa confortável.

Escorpião

Outubro coloca Escorpião no centro de uma verdadeira revisão afetiva. O signo pode passar boa parte do mês questionando escolhas, sentimentos e até os padrões que costuma repetir nos relacionamentos.

Algumas ilusões podem cair, e fantasmas do passado podem voltar para mostrar aquilo que ainda não foi completamente resolvido. É um período importante para perceber comportamentos de autossabotagem e entender por que determinadas histórias se repetem.

A partir da segunda metade do mês, Escorpião tende a recuperar uma sensação maior de segurança sobre quem é e o que quer. Ainda assim, assuntos amorosos podem ficar intensos, especialmente quando envolverem confiança, controle ou segredos.

Uma antiga paixão também pode voltar aos pensamentos ou à vida do signo. Antes de reabrir essa porta, será importante avaliar se existe uma história diferente para viver ou apenas uma memória tentando ganhar espaço novamente.

Dica cósmica: não teste o amor de ninguém para descobrir se ele é verdadeiro. Perguntar diretamente pode evitar uma série de jogos desnecessários.

Sagitário

Sagitário pode sentir outubro como um mês de encontros, descobertas e ampliação dos próprios horizontes. Pessoas de lugares diferentes, viagens, estudos e ambientes novos podem contribuir para movimentar a vida amorosa.

Mas existe também uma parte mais silenciosa desse processo. Questões antigas podem voltar à memória para serem finalmente compreendidas. Ex-namorados e situações mal resolvidas podem reaparecer, principalmente quando o signo perceber que ainda carrega alguma coisa daquela história.

Uma reaproximação não significa necessariamente uma retomada. O passado pode voltar apenas para que Sagitário perceba que já não é a mesma pessoa de antes.

No fim do mês, desequilíbrios dentro de uma relação podem ficar mais evidentes. Se um dos lados estiver se esforçando muito mais do que o outro, será difícil continuar ignorando o problema.

Dica cósmica: reciprocidade não precisa ser perfeitamente calculada, mas também não pode depender sempre do esforço de uma única pessoa.

O hobby favorito de cada signo 1 de 12

Capricórnio

Capricórnio pode passar outubro repensando amizades, grupos e as pessoas que fazem parte de sua vida. Uma relação que parece perfeita para quem observa de fora pode revelar problemas quando as portas se fecham, e o signo pode perceber diferenças entre aparência e realidade.

O equilíbrio entre trabalho e vida amorosa também será um assunto importante. Compromissos profissionais podem disputar espaço com a vida pessoal, exigindo escolhas mais conscientes.

Ao mesmo tempo, o mês pode aumentar a intensidade dos sentimentos. Para quem está em um relacionamento, existe espaço para aprofundar a conexão. Para quem está solteiro, alguém pode surgir com uma combinação de atração e interesse que dificilmente passará despercebida.

O fim de outubro coloca o amor novamente em primeiro plano. Sentimentos guardados podem aparecer de maneira mais intensa, e uma relação complicada pode chegar a um ponto decisivo.

Dica cósmica: não tente administrar sentimentos como se fossem uma planilha. Algumas conexões só avançam quando existe espaço para vulnerabilidade.

Aquário

Aquário terá um outubro em que pequenas atitudes podem falar mais alto do que grandes declarações. A maneira como o casal divide tarefas, demonstra cuidado e oferece apoio pode se tornar um dos principais termômetros da relação.

O signo também pode começar a questionar se existe equilíbrio na chamada carga emocional de um relacionamento. Quem cuida de tudo? Quem toma as decisões? Quem sempre precisa lembrar das coisas? Essas perguntas podem revelar muito sobre a dinâmica do casal.

A vida amorosa, porém, ganha bastante destaque durante o mês. Para quem está solteiro, podem surgir oportunidades de conhecer alguém importante. Para quem já está em uma relação, existe espaço para aumentar o compromisso e transformar a conexão em algo mais sério.

No fim do mês, Aquário tende a buscar mais segurança e conforto, valorizando momentos tranquilos ao lado de quem considera importante.

Dica cósmica: carinho também aparece nas pequenas coisas. Observe se existe disposição dos dois lados para cuidar da relação no cotidiano.

Peixes

Peixes pode passar outubro questionando algumas das próprias ideias sobre amor e compatibilidade. Para quem vive uma relação à distância ou tem uma pessoa amada em outro lugar, podem surgir reflexões sobre como manter essa conexão funcionando na prática.

O signo também pode perceber que idealizou determinadas situações ou pessoas. Isso não significa abandonar o romantismo, mas separar aquilo que gostaria que fosse verdade daquilo que realmente acontece.

Na segunda metade do mês, Peixes pode buscar pessoas com valores parecidos e sentir vontade de compartilhar experiências, viagens ou planos. Histórias antigas também podem reaparecer, inclusive por meio de um ex.

O cotidiano será outro ponto importante. Pequenos gestos de cuidado podem dizer muito mais do que grandes promessas, e Peixes terá a oportunidade de observar como o amor se manifesta nas tarefas e escolhas do dia a dia.

No fim do mês, conversas que estavam sendo adiadas precisarão acontecer. Escolher bem as palavras será fundamental para evitar que uma conversa necessária se transforme em um problema maior.