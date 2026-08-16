ASTROLOGIA

Amor ou liberdade? Esses 3 signos que podem ter mais dificuldade para assumir um compromisso sério

Eles podem amar profundamente, mas precisam de espaço, autonomia e uma relação que não faça parecer que perderam a própria liberdade

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:00

Signos e amor Crédito: Imagem gerada por IA

Nem todo mundo encara um relacionamento sério da mesma maneira. Enquanto algumas pessoas se sentem confortáveis com estabilidade, planos a dois e uma rotina compartilhada, outras precisam de mais tempo para abrir mão da própria independência.

Na astrologia, alguns signos são associados justamente a essa necessidade de liberdade. Isso não significa que sejam incapazes de assumir compromissos, manter relacionamentos duradouros ou construir uma família. O que pode acontecer é que eles tenham mais dificuldade quando sentem que o relacionamento está limitando suas escolhas, amizades, interesses ou espaço individual.

Para esses signos, o compromisso tende a funcionar melhor quando existe confiança, diálogo e liberdade para que cada pessoa continue sendo quem é. Veja a previsão do site "Times of India".

Gêmeos: Você pode perder o interesse quando sente que a relação ficou previsível. Regido pela comunicação, pela curiosidade e pela troca de ideias, Gêmeos costuma precisar de estímulo mental para se sentir verdadeiramente conectado a alguém. O romance pode ser intenso no começo, mas, se a relação entrar rapidamente em uma rotina que parece repetitiva, a inquietação pode aparecer. Gêmeos também pode se afastar quando sente que o parceiro tenta controlar suas amizades, escolhas ou maneira de viver. Para esse signo, uma relação ideal precisa ter espaço para conversa, humor, descobertas e experiências novas. Mais do que apenas um parceiro romântico, Gêmeos tende a procurar alguém que também seja um grande companheiro de vida.

Dica cósmica: Não confunda necessidade de novidade com falta de sentimento. Uma relação pode continuar interessante quando os dois se permitem crescer juntos.

O date perfeito para Gêmeos 1 de 8

Sagitário: Você pode escolher a liberdade quando sente que o relacionamento está limitando seus sonhos. Sagitário valoriza experiências, descobertas, aprendizado e expansão pessoal. Por isso, compromissos que vêm acompanhados de muitas regras, cobranças ou tentativas de controlar seus passos podem provocar uma forte vontade de se afastar. O medo não costuma ser necessariamente do amor, mas da sensação de perder a própria autonomia depois de assumir uma relação séria. Sagitário precisa sentir que pode continuar viajando, aprendendo, fazendo planos e perseguindo seus objetivos mesmo estando ao lado de alguém. Quando encontra um parceiro que respeita seu espaço e incentiva seus sonhos, porém, pode descobrir que compromisso e liberdade não precisam ser opostos.

Dica cósmica: Antes de fugir de uma relação por medo de perder sua liberdade, veja se existe espaço para construir uma parceria em que os dois possam continuar crescendo.

O date perfeito para Sagitário 1 de 8

Aquário: Você pode resistir ao compromisso quando sente que precisa deixar de ser você mesmo. Independente e pouco interessado em seguir regras apenas porque são consideradas tradicionais, Aquário pode ter dificuldade com relacionamentos que exigem disponibilidade emocional constante ou uma proximidade que parece sufocante. O signo tende a valorizar muito a própria individualidade e pode precisar de momentos sozinho para organizar pensamentos, interesses e projetos. Comportamentos possessivos, cobranças excessivas e a expectativa de que o casal faça absolutamente tudo junto podem provocar afastamento. Aquário pode ser extremamente leal quando encontra uma relação baseada em amizade, respeito e admiração mútua, mas dificilmente se sentirá bem em um vínculo que tente encaixá-lo em um modelo pronto.

Dica cósmica: Compromisso não precisa significar abrir mão da individualidade. Uma relação saudável deve permitir que você continue sendo você mesmo.