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Amora Mautner chora ao gravar primeiro beijo de Felipe e Mau Mau em ‘Quem Ama Cuida’

Cena romântica entre os personagens de Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves passou por mudanças e tem exibição prevista para 30 de outubro na Globo

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:56

Amora Mautner se emocionou durante a gravação do primeiro beijo de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) em Quem Ama Cuida
Amora Mautner se emocionou durante a gravação do primeiro beijo de Felipe (Pietro Antonelli) e Mau Mau (João Victor Gonçalves) em Quem Ama Cuida Crédito: Reprodução

O primeiro beijo de Felipe e Mau Mau em “Quem Ama Cuida” emocionou até quem estava atrás das câmeras. A diretora artística Amora Mautner chorou durante a gravação da cena romântica entre os personagens interpretados por Pietro Antonelli e João Victor Gonçalves, realizada na terça-feira (20).

O momento marca uma nova etapa do casal, apelidado de “Malipe” pelos fãs nas redes sociais. A relação dos dois vem sendo construída a partir da amizade e da descoberta gradual de sentimentos que vão além da conexão entre amigos.

Felipe e Mau

Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução
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Felipe e Mau Mau prometem movimentar ‘Quem Ama Cuida’ por Reprodução

A sequência, porém, passou por mudanças antes de chegar às telas. Inicialmente prevista para ir ao ar em 20 de outubro, a cena teve a exibição adiada duas vezes e, segundo informações da coluna de Carla Bittencourt, do portal LeoDias, está prevista para sexta-feira, 30 de outubro.

Os ajustes também envolveram a abordagem do beijo. A orientação teria sido valorizar a delicadeza do momento e as inseguranças dos personagens, em vez de apostar em uma demonstração mais intensa de intimidade.

Como será o beijo "Malipe"

Nos próximos capítulos, Felipe começará a perceber que está apaixonado pelo amigo, mas terá dificuldade para lidar com os próprios sentimentos. Depois de uma aproximação durante uma aula de dança, ele quase beijará Mau Mau, mas recuará.

Mau Mau, então, decidirá revelar que está apaixonado. O medo de não ser correspondido dará lugar ao alívio quando perceber que Felipe não pretende se afastar. Em outra conversa, os dois falarão sobre suas inseguranças, e Mau Mau contará que nunca beijou ninguém.

É nesse contexto que Felipe tomará a iniciativa para que os dois vivam o primeiro beijo, um avanço importante na história do casal.

Criada por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, a novela da Globo tem direção artística de Amora Mautner e acompanha a descoberta amorosa dos jovens, que conquistaram uma torcida entre os telespectadores.

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