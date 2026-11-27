COLEÇÃO

Ana Castela compra bonecas da cantora country Dolly Parton avaliadas em mais de R$ 2 mil

Cantora conhecida como boiadeira mostrou detalhes do itens de colecionador nas redes sociais

Felipe Sena

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 16:27

Ana Castela coleciona bonecas exclusivas Crédito: Reprodução | Instagram/Divulação/ Integrity Toys

A cantora Ana Castela, de 23 anos, tem usado as redes sociais para mostrar detalhes de sua vida pessoal para além dos palcos. Fã do universo country, desta vez a artista mostrou sua coleção de bonecas, e entre elas estão duas peças de edição limitada inspiradas na cantora Dolly Parton, que ela adquiriu recentemente. As bonecas são originais e foram adquiridas ainda na caixa.

“Fiz novas compras para a minha coleção de Barbie e, dessa vez, eu comprei a Dolly Parton”, contou ao brincar que ainda tenta fazer gravar conteúdos para as redes sociais, o que é exigido pelos fãs.

Ana Castela compra bonecas de colecionador que homenageia Dolly Parton 1 de 4

"Para quem não conhece, Dolly Parton é uma das maiores cantoras da música country americana. Vinda de uma família muito humilde, a artista é dona de grandes sucessos, como 'Jolene', e uma referência gigante para nós, mulheres da música country", explicou na legenda dos stories. A artista morreu aos 80 anos em 2026.

As bonecas foram desenvolvidas em parceria com a Integrity Toys e tiveram tiragem de apenas 2 mil unidades cada. Umas delas é a World on Fire Dolly Doll, inspirada no visual usado por Dolly na apresentação da música a World on Fire, lançada em 2023.

A peça tem um figurino coberto de cristais, capa curta e uma saia sobreposta removível com estampa de mapa-múndi. O conjunto ainda acompanha microfone e certificado de autenticidade.

A outra aquisição é a Dreamin' in Gingham, que aposta em um visual country. A boneca usa roupa xadrez, calça jeans bordada. Entre os acessórios, estão uma guitarra, colar com o nome Dolly, joias, suporte para exposição e certificado de autenticidade.

As peças foram lançadas em setembro de 2026, com preços originais sugeridos de US$ 175 (R$ 967) para a World on Fire e US$ 165 (R$ 912) para a Dreamin' in Gingham.