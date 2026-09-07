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Ana Castela fala sobre uso de 'bomba' após mostrar treino: 'Quem que não quer crescer logo o músculo?'

Cantora revelou rotina com personal, nutricionista e endocrinologista

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 11:36

Ana Castela
Ana Castela Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela, de 22 anos, decidiu esclarecer uma questão que costuma aparecer entre os comentários de suas publicações: afinal, ela usa algum tipo de anabolizante para ganhar massa muscular? Ao compartilhar registros de um treino na academia neste domingo (6), a cantora negou o uso de "bomba", mas fez uma ressalva bem-humorada sobre o assunto.

"Galera, vocês estão achando que eu tomo bomba, mas eu não tomo bomba. Gente, eu não posso tomar", afirmou a artista. O principal motivo, segundo Ana, é a preocupação com a voz. Como depende dela para trabalhar, a cantora explicou que não quer correr o risco de passar por alterações vocais associadas ao uso dessas substâncias.

Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum

Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela na academia por Reprodução/Instagram
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais
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Ana Castela revela nova rotina de treino para aumentar pernas e bumbum por Reprodução/Redes Sociais

"Não posso ficar com a voz grossa, porque eu trabalho com isso", disse. Para alcançar os resultados físicos que exibe, ela contou que mantém uma rotina frequente de exercícios acompanhada pelo personal trainer André.

A preparação também envolve outros profissionais. Durante o vídeo, Ana entregou o celular ao treinador e pediu que ele explicasse aos seguidores como funciona o acompanhamento. "Fala aí que eu não sei falar", brincou.

André afirmou que a cantora conta com uma equipe para cuidar de diferentes aspectos da rotina. "Ela tem nutricionista, endocrinologista e personal trainer. Ela tem tudo o que precisa para ficar bem", explicou.

Carros de Ana Castela

Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Dodge Ram por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Porsche 718 Boxster rosa por Reprodução/Instagram
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Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram

Dieta muda de acordo com a rotina

Além da academia, Ana contou que procura controlar a alimentação principalmente quando está em casa e não tem compromissos sociais. A cantora admitiu que também come "besteira", mas disse que faz escolhas mais cuidadosas durante períodos de trabalho.

"O que acontece? Eu como besteira, obviamente, mas, quando eu trabalho, não tomo nada de bebida alcoólica, preciso tomar cuidado com minha voz", explicou. "Quando estou na minha casa e não estou saindo para festar, sempre sigo uma dieta muito certinha", contou.

Mansão de Ana Castela em Orlando

Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram
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Mansão de Ana Castela em Orlando por Reprodução/Instagram

No fim da conversa, Ana voltou ao assunto dos anabolizantes e reconheceu que entende o interesse de quem busca resultados mais rápidos na academia. A cantora, porém, afirmou que sua profissão pesa na decisão de não usar as substâncias.

"Obviamente, se eu não trabalhasse com isso, eu já estaria tomando faz horas, não vou ser hipócrita, entendeu? Ai, gente, quem que não quer crescer logo o músculo? Todo mundo", concluiu.

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ana Castela

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