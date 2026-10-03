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Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos

Cantora compartilhou registros do treino e revelou, com bom humor, o motivo para manter a dedicação aos exercícios

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:36

Ana Castela exibe abdômen definido e brinca sobre dedicação aos treinos: “Ficando forte”. Crédito: Reprodução

Ana Castela, de 22 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua rotina de treinos na academia. Nas fotos publicadas nas redes sociais, a cantora exibiu o abdômen definido e o físico musculoso conquistado com a dedicação aos exercícios.

Na legenda, a artista brincou que a preparação tem um objetivo especial: estar forte para ajudar o pai nas tarefas da fazenda.

“Ficando forte para ajudar meu pai a pegar os sacos de ração da fazenda quando ele ficar veio”, escreveu Ana.

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna por Reprodução/Instagram

A publicação recebeu diversos comentários de seguidores, que elogiaram a evolução da cantora e fizeram brincadeiras com a nova fase fitness da artista.

Ana Castela está solteira desde o fim do relacionamento com Zé Felipe. Recentemente, ela também foi vista em um show de Gustavo Mioto, seu ex-namorado, o que gerou especulações entre fãs sobre uma possível reaproximação.

A possibilidade, porém, foi descartada pela mãe do cantor. Ao ser questionada sobre um eventual retorno dos dois, ela afirmou que “voltar não dá certo”.

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