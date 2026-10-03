Ana Castela mostra abdômen definido na academia e brinca sobre rotina de treinos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:36
Ana Castela, de 22 anos, chamou atenção dos seguidores ao compartilhar registros de sua rotina de treinos na academia. Nas fotos publicadas nas redes sociais, a cantora exibiu o abdômen definido e o físico musculoso conquistado com a dedicação aos exercícios.
Na legenda, a artista brincou que a preparação tem um objetivo especial: estar forte para ajudar o pai nas tarefas da fazenda.
“Ficando forte para ajudar meu pai a pegar os sacos de ração da fazenda quando ele ficar veio”, escreveu Ana.
Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna
A publicação recebeu diversos comentários de seguidores, que elogiaram a evolução da cantora e fizeram brincadeiras com a nova fase fitness da artista.
Ana Castela está solteira desde o fim do relacionamento com Zé Felipe. Recentemente, ela também foi vista em um show de Gustavo Mioto, seu ex-namorado, o que gerou especulações entre fãs sobre uma possível reaproximação.
A possibilidade, porém, foi descartada pela mãe do cantor. Ao ser questionada sobre um eventual retorno dos dois, ela afirmou que “voltar não dá certo”.