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Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira e impressiona com propriedade de luxo no interior

Cantora abriu o álbum de fotos do refúgio em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, que tem criação de gado, três casas e passa por uma grande reforma

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:09

Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira, seu refúgio em Sete Quedas (MS)
Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira, seu refúgio em Sete Quedas (MS) Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela, de 22 anos, aproveitou a passagem por Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, para curtir um dos seus xodós: a Fazenda Boiadeira. A propriedade, comprada pela cantora em parceria com o pai, Rodrigo Castela, no início deste ano, ganhou um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (9).

Entre cabeças de gado, a artista apareceu de chapéu e com o uniforme oficial da fazenda, uma camiseta bege personalizada com o nome do local e as bandeiras do Brasil e do Paraguai. A peça ainda traz as letras “A” e “R”, iniciais que representam a marca criada por Ana e pelo pai.

Ana Castela mostra fazenda de luxo em cidade natal

Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram
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Ana Castela abriu o álbum da Fazenda Boiadeira, em Sete Quedas, e mostrou um pouco da rotina no espaço que divide com o pai por Reprodução/Instagram

O espaço chama atenção pelo tamanho e pela estrutura. A Fazenda Boiadeira conta com três casas espalhadas pelo terreno, além da área destinada à criação de gado. O local, no entanto, ainda está passando por mudanças.

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“Olha onde eu estou, aqui na Fazenda Boiadeira. Nós compramos faz pouco tempo, né? Então, estamos reformando tudo”, contou Ana ao mostrar detalhes do terreno nos Stories.

De volta à cidade natal

Ana chegou a Sete Quedas na terça-feira (8), depois de encarar mais de sete horas de estrada em seu novo carro, avaliado em R$ 670 mil. A viagem teve a companhia do melhor amigo da cantora, Odorico Reis.

De volta à cidade onde cresceu, a sertaneja aproveitou o período para ficar perto da família e também acompanhar de perto as obras da propriedade que batizou em referência ao apelido “Boiadeira”, dado a ela pelos fãs.

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