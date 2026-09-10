CASA DOS FAMOSOS

Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira e impressiona com propriedade de luxo no interior

Cantora abriu o álbum de fotos do refúgio em Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, que tem criação de gado, três casas e passa por uma grande reforma

Heider Sacramento

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 14:09

Ana Castela mostra detalhes da Fazenda Boiadeira, seu refúgio em Sete Quedas (MS) Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela, de 22 anos, aproveitou a passagem por Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, para curtir um dos seus xodós: a Fazenda Boiadeira. A propriedade, comprada pela cantora em parceria com o pai, Rodrigo Castela, no início deste ano, ganhou um álbum de fotos nas redes sociais nesta quarta-feira (9).

Entre cabeças de gado, a artista apareceu de chapéu e com o uniforme oficial da fazenda, uma camiseta bege personalizada com o nome do local e as bandeiras do Brasil e do Paraguai. A peça ainda traz as letras “A” e “R”, iniciais que representam a marca criada por Ana e pelo pai.

Ana Castela mostra fazenda de luxo em cidade natal 1 de 7

O espaço chama atenção pelo tamanho e pela estrutura. A Fazenda Boiadeira conta com três casas espalhadas pelo terreno, além da área destinada à criação de gado. O local, no entanto, ainda está passando por mudanças.

“Olha onde eu estou, aqui na Fazenda Boiadeira. Nós compramos faz pouco tempo, né? Então, estamos reformando tudo”, contou Ana ao mostrar detalhes do terreno nos Stories.

De volta à cidade natal

Ana chegou a Sete Quedas na terça-feira (8), depois de encarar mais de sete horas de estrada em seu novo carro, avaliado em R$ 670 mil. A viagem teve a companhia do melhor amigo da cantora, Odorico Reis.