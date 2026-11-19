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Felipe Sena
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 23:11
A cantora Ana Castela, de 23 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (19), para mostrar aos seguidores fotos e vídeos de cavalos que cria em seu haras, dentro do rancho no qual mora na zona rural de Londrina, no Paraná.
Por meio do vídeo, é possível perceber o motivo de Ana Castela ser chamada de Boiadeira. “Vou apresentar meus cavalos para vocês. Acho que nunca fiz isso”, anunciou.
Ana Castela mostra cavalos de raça
Entre os animais estão cavalos de raça que chegam a custar R$ 250 mil. Herança é uma potra da raça Friesian, também conhecida como Frísio.
Ao compartilhar uma foto feita há alguns meses, a cantora comentou que a égua ainda era pequena na época do registro, mas já tinha crescido. A raça é originária da Frísia, na Holanda, e chama atenção pela pelagem predominantemente preta, pela crina longa e pelo porte imponente.
Outro equino é Blake, cavalo da raça Quarto de Milha que ganhou desenho na produção Turma da Boiadeirinha, assim como Friesian.
“Esse querido virou até desenho”, escreveu Ana ao mostrar o animal de pelagem marrom. Texas, outro Quarto de Milha, tem pelagem dourada e crina loira. “E o que brilha no sol é o Texas”, explicou.
Patron foi o quarto cavalo, um Quarto de Milha branco que, segundo a cantora, pertence ao fundador da AgroPlay, Raphael. A cantora, contudo, brincou com a situação ao explicar a relação com o animal. “Ele diz que é dele, mas só eu que uso, então ele é meu”, escreveu Ana que publicou uma foto montada no cavalo.
De acordo com dados da Associação de Criadores de Quarto de Milha do Rio Grande do Norte, os preços costumam partir de R$ 20 mil. Um animal jovem com linhagem de reprodutores reconhecidos pode custar aproximadamente R$ 30 mil, enquanto exemplares de genética valorizada ou histórico de competições podem alcançar valores superiores a R$ 1 milhão.
Em agosto de 2025, o pai da cantora, Rodrigo Castela, participou do 4ª Leilão do Haras Revollution, em Porto Esperidião, no Mato Grosso, e arrematou um casal de cavalos em nome da filha por R$ 250 mil.