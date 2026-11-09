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Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Cantora foi convidada pelo piloto para uma experiência especial nesta segunda-feira (9), depois de participar da abertura da corrida em Interlagos

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:50

Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 Crédito: @felipefrancoftg

A passagem de Ana Castela pelo universo da Fórmula 1 ganhou um capítulo extra nesta segunda-feira (9). Apaixonada por carros e velocidade, a cantora foi convidada pelo piloto brasileiro Gabriel Bortoleto para um passeio especial em São Paulo, um dia depois de participar da cerimônia de abertura do Grande Prêmio de São Paulo.

A artista esteve no Autódromo de Interlagos no domingo (8), quando integrou a programação de abertura da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.

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O convite de Bortoleto prolongou a experiência de Ana no ambiente das pistas. A aproximação com o universo dos motores também combina com um interesse pessoal da cantora, que já declarou gostar de carros e adrenalina.