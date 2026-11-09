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Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

Cantora foi convidada pelo piloto para uma experiência especial nesta segunda-feira (9), depois de participar da abertura da corrida em Interlagos

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:50

Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 Crédito: @felipefrancoftg

A passagem de Ana Castela pelo universo da Fórmula 1 ganhou um capítulo extra nesta segunda-feira (9). Apaixonada por carros e velocidade, a cantora foi convidada pelo piloto brasileiro Gabriel Bortoleto para um passeio especial em São Paulo, um dia depois de participar da cerimônia de abertura do Grande Prêmio de São Paulo.

A artista esteve no Autódromo de Interlagos no domingo (8), quando integrou a programação de abertura da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.

Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio

Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg
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Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio especial após participar da abertura do GP de São Paulo de Fórmula 1 por @felipefrancoftg

O convite de Bortoleto prolongou a experiência de Ana no ambiente das pistas. A aproximação com o universo dos motores também combina com um interesse pessoal da cantora, que já declarou gostar de carros e adrenalina.

A participação da sertaneja no evento colocou a música brasileira em destaque em um dos principais fins de semana do calendário esportivo internacional.

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