Ana Castela passeia com Gabriel Bortoleto após participar do GP de São Paulo de Fórmula 1

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Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2026 às 18:50
A passagem de Ana Castela pelo universo da Fórmula 1 ganhou um capítulo extra nesta segunda-feira (9). Apaixonada por carros e velocidade, a cantora foi convidada pelo piloto brasileiro Gabriel Bortoleto para um passeio especial em São Paulo, um dia depois de participar da cerimônia de abertura do Grande Prêmio de São Paulo.
A artista esteve no Autódromo de Interlagos no domingo (8), quando integrou a programação de abertura da etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial.
Ana Castela foi convidada por Gabriel Bortoleto para um passeio
O convite de Bortoleto prolongou a experiência de Ana no ambiente das pistas. A aproximação com o universo dos motores também combina com um interesse pessoal da cantora, que já declarou gostar de carros e adrenalina.
A participação da sertaneja no evento colocou a música brasileira em destaque em um dos principais fins de semana do calendário esportivo internacional.