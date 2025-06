RENDEU

Ana Castela rebate comentário de prefeito baiano: 'Não entendo de onde surgiu tanto ódio'

Sertaneja se posicionou após Zé Cocá (PP) detonar passagem da cantora em Jequié, no Centro Sul baiano

Millena Marques

Publicado em 28 de junho de 2025 às 07:56

Ana Castela e Zé Cocá Crédito: Reprodução

A cantora Ana Castela rebateu os comentários feitos pelo prefeito de Jequié, Zé Cocá (PP), após sua apresentação no São João da cidade. O gestor municipal disse que a sertaneja foi "mal educada" e que houve uma confusão na hora das fotos com a criançada, o que foi negado pela artista em stories publicados no Instagram na sexta-feira (27). >

“O que foi dito não pe verdade. Durante minha passagem por aí (Jequié), nós antenemos as crianças com muito carinho, distribuímos copos e Carmeds da Boiadeira, tudo com o maior cuidado e boa vontade. É claro que, humanamente, não seria possível atender todo mundo… Às vezes ELE mesmo te prometeu algo e EU não consegui cumprir”, escreveu a boiadeira. >

A declaração acompanhou um vídeo de recepção, no qual Ana aparece recebendo algumas crianças antes do show. Ela disse que ficou chateada com a atitude do prefeito. "Fico realmente com o tom de ataque vindo dele. Não entendo de onde surgiu tanto ódio", continuou. >

Ana Castela ainda pontuou o carinho pelo show feito na cidade. “Aliás, foi umas das cidades mais legais que já toquei nesse meu tempo de carreira, e tive o prazer de falar isso pra todos”, disse. >

O que disse o prefeito

Zé Cocá fez duras críticas à cantora Ana Castela após a apresentação dela no município no último domingo (22). Durante coletiva de imprensa na quinta-feira (26), ele disse que a sertaneja se recusou a atender crianças e agiu de forma desrespeitosa com o público.>

“Ela foi muito mal educada. Para conseguir tirar dez fotos com dez crianças foi uma confusão. No meio do show dela eu me retirei. Eu vi o pessoal dela xingando em vista de criança, falando palavrão. Vi menino chorando pedindo pra tirar foto com ela e ela não abriu”, declarou o prefeito.>

Segundo ele, a equipe tentou negociar um horário mais cedo para a apresentação de Ana Castela, pensando justamente no público infantil, mas não houve acordo. “Nós tentamos de tudo para que ela tocasse mais cedo pra agradar a criançada, não conseguimos. Se não quisesse tirar [fotos] um por um? Juntasse todo mundo e tirava. Não deixou ninguém entrar com celular. Uma dificuldade imensa. Os meninos esperando pra ver se pós-show ela tiraria, e ela não tirou com ninguém”, reclamou. >