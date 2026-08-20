Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Cantora também contou que fará show de drones no evento

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:58

Ana Castela em participação na novela
Ana Castela em participação na novela "Coração Acelerado" Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Ana Castela está pronta para voltar à Festa do Peão de Barretos. A cantora, que foi embaixadora do evento no ano passado, se apresenta no Palco Estádio na próxima sexta-feira (21) e promete uma novidade para o público: um show de drones durante a apresentação.

"Além do show, vai ter um show de drones, como rolou isso ano passado e também rolou em Londrina. Só que mudamos um pouquinho o repertório e também os drones", revelou, ao gshow.

Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978

Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
1 de 8
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram

Além do espetáculo visual, a Boiadeira também contou que pretende aproveitar a festa de uma maneira diferente nos bastidores. Ela vai se hospedar no camping da Agroplay e fez questão de pedir um trailer para dividir com os amigos.

"Se duvidar, [vou curtir] até mais. Cada ano quero viver mais. Vou para o meu camping, da Agroplay, e vou estar dormindo num trailer, pedi um para dormir junto com meus amigos", contou.

Ana Castela quer aumentar coleção de carros

Além da música, Ana Castela também é conhecida pela paixão por carros. A cantora tem uma coleção de veículos que, somados, ultrapassam R$ 2 milhões.

Entre os modelos estão uma Chevrolet Silverado 2024, que custava mais de R$ 500 mil na época da compra; uma Ford F-150 Custom, de 1978, avaliada em cerca de R$ 325 mil; uma Dodge Ram, de mais de R$ 670 mil; e uma Porsche 718 Boxster, que custa cerca de R$ 775 mil.

Carros de Ana Castela

Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Dodge Ram por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Ana Castela com o Porsche 718 Boxster rosa por Reprodução/Instagram
1 de 9
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram

A Boiadeira, porém, já está de olho em um novo veículo para acrescentar à garagem. Ela contou que conversa com um vendedor e pretende personalizar o carro com uma cor de que gosta. "Já estou de olho, conversando com um moço, estou querendo fazer um projeto nela, plotar de uma certa cor que gosto muito. Ainda são só ideias, está lá, vai dar certo", afirmou.

Leia mais

Imagem - Lembra dela? Ex-BBB de Feira de Santana revela problema de saúde e diz que precisou comer de canudo: 'Muita dor'

Lembra dela? Ex-BBB de Feira de Santana revela problema de saúde e diz que precisou comer de canudo: 'Muita dor'

Imagem - Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Sabina Simonato leva bronca da mãe ao vivo na Globo por casa bagunçada: 'Precisamos dar um jeito'

Imagem - Virginia Fonseca tem mala com produtos de beleza retida na Espanha e desiste de recuperar produtos: 'Perdi tudo'

Virginia Fonseca tem mala com produtos de beleza retida na Espanha e desiste de recuperar produtos: 'Perdi tudo'

Tags:

ana Castela

Mais recentes

Imagem - Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida

Esqueleto com mais de 160 fraturas, revela ataque de arma de cerco inglesa e dá pistas de história medieval desconhecida
Imagem - Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos

Lua muda de signo hoje (20 de agosto) e pode abrir caminho para novas oportunidades para esses 4 signos
Imagem - Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer

Reflexão do dia de Ana Maria Braga: 'Para começar bem o dia, eu já não faço mais questão de sair bem nas fotos - Apresentadora diverte com reflexão sobre envelhecer