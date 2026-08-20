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Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

Cantora também contou que fará show de drones no evento

Giuliana Mancini

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:58

Ana Castela em participação na novela "Coração Acelerado" Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Ana Castela está pronta para voltar à Festa do Peão de Barretos. A cantora, que foi embaixadora do evento no ano passado, se apresenta no Palco Estádio na próxima sexta-feira (21) e promete uma novidade para o público: um show de drones durante a apresentação.

"Além do show, vai ter um show de drones, como rolou isso ano passado e também rolou em Londrina. Só que mudamos um pouquinho o repertório e também os drones", revelou, ao gshow.

Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978 1 de 8

Além do espetáculo visual, a Boiadeira também contou que pretende aproveitar a festa de uma maneira diferente nos bastidores. Ela vai se hospedar no camping da Agroplay e fez questão de pedir um trailer para dividir com os amigos.

"Se duvidar, [vou curtir] até mais. Cada ano quero viver mais. Vou para o meu camping, da Agroplay, e vou estar dormindo num trailer, pedi um para dormir junto com meus amigos", contou.

Ana Castela quer aumentar coleção de carros

Além da música, Ana Castela também é conhecida pela paixão por carros. A cantora tem uma coleção de veículos que, somados, ultrapassam R$ 2 milhões.

Entre os modelos estão uma Chevrolet Silverado 2024, que custava mais de R$ 500 mil na época da compra; uma Ford F-150 Custom, de 1978, avaliada em cerca de R$ 325 mil; uma Dodge Ram, de mais de R$ 670 mil; e uma Porsche 718 Boxster, que custa cerca de R$ 775 mil.

Carros de Ana Castela 1 de 9