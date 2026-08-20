Ana Castela revela hospedagem inusitada para Festa do Peão de Barretos: 'Quero viver cada vez mais'

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Giuliana Mancini
Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:58
Ana Castela está pronta para voltar à Festa do Peão de Barretos. A cantora, que foi embaixadora do evento no ano passado, se apresenta no Palco Estádio na próxima sexta-feira (21) e promete uma novidade para o público: um show de drones durante a apresentação.
"Além do show, vai ter um show de drones, como rolou isso ano passado e também rolou em Londrina. Só que mudamos um pouquinho o repertório e também os drones", revelou, ao gshow.
Ana Castela com o Ford F-150 Custom, de 1978
Além do espetáculo visual, a Boiadeira também contou que pretende aproveitar a festa de uma maneira diferente nos bastidores. Ela vai se hospedar no camping da Agroplay e fez questão de pedir um trailer para dividir com os amigos.
"Se duvidar, [vou curtir] até mais. Cada ano quero viver mais. Vou para o meu camping, da Agroplay, e vou estar dormindo num trailer, pedi um para dormir junto com meus amigos", contou.
Ana Castela quer aumentar coleção de carros
Além da música, Ana Castela também é conhecida pela paixão por carros. A cantora tem uma coleção de veículos que, somados, ultrapassam R$ 2 milhões.
Entre os modelos estão uma Chevrolet Silverado 2024, que custava mais de R$ 500 mil na época da compra; uma Ford F-150 Custom, de 1978, avaliada em cerca de R$ 325 mil; uma Dodge Ram, de mais de R$ 670 mil; e uma Porsche 718 Boxster, que custa cerca de R$ 775 mil.
Carros de Ana Castela
A Boiadeira, porém, já está de olho em um novo veículo para acrescentar à garagem. Ela contou que conversa com um vendedor e pretende personalizar o carro com uma cor de que gosta. "Já estou de olho, conversando com um moço, estou querendo fazer um projeto nela, plotar de uma certa cor que gosto muito. Ainda são só ideias, está lá, vai dar certo", afirmou.