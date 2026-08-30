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Ana Castela revela que está à procura de namorado em Barretos: ‘Cansada de ser solteira’

Boiadeira abriu o trailer onde está hospedada durante a Festa do Peão e brincou sobre seu desejo de encontrar um peão

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 15:45

Ana Castela em participação na novela
Ana Castela em participação na novela "Coração Acelerado" Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

Ana Castela aproveitou a passagem pela Festa do Peão de Barretos para revelar que está aberta a um novo romance. Durante participação no É de Casa neste sábado (29), a cantora mostrou o trailer onde está hospedada com amigos e contou, em tom bem-humorado, que está procurando um namorado.

“Eu tô tentando procurar um namorado, um ponto fraco pra mim, um peão. Tô cansada demais de ser solteira”, brincou a Boiadeira.

A declaração aconteceu enquanto Ana apresentava o espaço em que está acampada durante o festival. O trailer tem churrasqueira e fica em uma área com quadra de futevôlei, onde a cantora também se arriscou a jogar usando bota e chapéu.

A sertaneja está acompanhada da cantora Duda Bertelli e do influenciador Gabriel Vetuche. Segundo Ana, os três dividem a cama e se organizam para manter o espaço em ordem durante os dias de evento.

Ana Castela com a Chevrolet Silverado

Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
Carros de Ana Castela por Reprodução/Instagram
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Ana Castela com a Chevrolet Silverado por Reprodução/Instagram

A cantora ainda mostrou o momento de confraternização com os amigos antes dos shows e aproveitou para brincar com o tema de sua vida amorosa ao lado de Duda.

As duas cantaram “Ponto Fraco”, música que fala justamente sobre a atração da Boiadeira por peões.

Durante a participação no programa, Ana também enviou um presente para a apresentadora Maria Beltrão: um chapéu rosa.

A passagem de Ana Castela pelo festival ainda teve outro detalhe que chamou atenção. Na madrugada de sábado, a cantora dividiu o camarote durante o show de Zezé Di Camargo e Luciano com o ex-namorado, Gustavo Mioto.

Os dois ficaram próximos no espaço, separados por outras pessoas, enquanto acompanhavam a apresentação.

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