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Ana Castela se empolga em show de ex-namorado e chama a atenção

Cantora acompanhou a apresentação de Gustavo Mioto no encerramento do no rodeio de Jaguariúna e cantou sucessos do artista

Giuliana Mancini

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 11:25

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela chamou atenção ao aparecer animada durante o show do ex-namorado Gustavo Mioto no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, na noite deste sábado (26). A cantora acompanhou a apresentação do sertanejo e cantou alguns dos principais sucessos do artista, como "Solteiro Não Trai", "Contramão", "Coladinha Em Mim" e "Impressionando os Anjos".

Conhecida pelo apelido de Boiadeira, Ana estava entre o público na última noite do festival e não escondeu a empolgação durante a apresentação do ex. O momento chamou atenção justamente pela história entre os dois artistas, que tiveram um relacionamento marcado por idas e vindas.

Ana Castela exibiu barriga trincada no rodeio de Jaguariúna 1 de 10

Ana Castela e Gustavo Mioto começaram a namorar em 2023. O casal chegou a terminar e reatar algumas vezes até colocar um ponto final definitivo na relação em dezembro de 2024.

Ana curtindo a festa de Jaguariúna ontem no show do Gustavo Mioto ?❤️ pic.twitter.com/9yF8rqIHot — Memorias Castela (@MemoriasCastela) September 27, 2026

Ana Castela e Gustavo Mioto 1 de 5

Além do show de Mioto, a programação da última noite do rodeio de Jaguariúna contou com uma apresentação de Luan Santana e reuniu diversos famosos. O encerramento do festival também foi marcado pela presença de filhos de celebridades, looks produzidos e momentos de carinho entre os convidados.