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Ana Castela se irrita com videntes e avisa: 'Tem muita gente achando que é Deus'

Sertaneja garantiu confiar apenas na própria fé e adiantou que vai tomar providências legais

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 10:37

Ana Castela se irrita com videntes e rebate previsões Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Castela perdeu a paciência com os boatos sobre o seu futuro e usou as redes sociais nesta terça-feira (22) para mandar um recado aos videntes da internet. Incomodada com as profecias frequentes envolvendo sua vida, a cantora de 22 anos afirmou que não costuma dar palco para esse tipo de assunto, mas decidiu intervir após notar boatos que circulam sobre ela.

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A reação da cantora vem logo após um vídeo da vidente Chaline Grazik. Na gravação, a sensitiva relata uma suposta previsão envolvendo a sertaneja. "Meu filhinho de cinco anos falou pra mim: 'Mamãe, aquela moça de chapéu, a Ana Castela, vai morrer no acidente de avião'. Eu tentei entrar em contato, não consegui. Tirei as cartas e apareceu realmente um perigo muito grande. A vida dessa jovem é uma vida curta", disparou.

O vídeo sobre Ana Castela gerou pânico entre os fãs nesta terça-feira (22), após a confirmação da morte de Rick, da dupla com Renner, em um acidente de helicóptero. A vidente apareceu abalada nas redes sociais e relatou sentir culpa pela tragédia. Um registro antigo em que ela afirmava ter tido uma visão com os músicos voltou a circular, e Chaline alegou que chegou a tentar contato para avisar os artistas em 2025.

A artista fez questão de frisar que sua espiritualidade não depende de cartas ou previsões. Durante o desabafo, ela reforçou sua devoção religiosa e dispensou qualquer energia negativa direcionada a ela: "Eu vou dizer outra coisa: qualquer energia ruim que estiver entrando aqui dentro do meu umbigo, cai por terra, meu Senhor. Parece engraçado, mas estou falando seríssimo. Digo outra coisa também: eu puxo o pé", prosseguiu.

A cantora ainda avisou que apenas a sua fé guia suas decisões: "Não sou de vir falar essas coisas, principalmente com uma touca dessa na cabeça, mas tem muita vidente achando que é Deus. A única pessoa em quem eu acredito nesta minha vida é o meu Senhor Jesus Cristo, a quem eu oro todos os dias, tá?", disse.

Com bom humor, a boiadeira listou previsões antigas que nunca se tornaram realidade. Ela lembrou que chegaram a apontar uma gestação sua no passado e um romance que nunca existiu, ironizando que as únicas novidades na sua casa até agora foram bichos de estimação e brinquedos e ainda brincou que ninguém prevê uma pausa na agenda pesada de shows para ela poder descansar.

Apesar do tom descontraído, a cantora declarou que sua equipe já está tomando as providencias jurídicas necessárias. Para finalizar, a sertaneja lembrou que o apoio da família é sua principal proteção contra comentários maldosos. Ela declarou que a intercessão da mãe tem muito mais força do que qualquer coisa compartilhada nas redes sociais.

"Tenho certeza de que a minha mãe já orou, e oração de mãe é muito mais forte do que qualquer vidente por aí. Pode ter certeza disso", finalizou.