POLÊMICA

Ana Castela se pronuncia após confusão e agressão envolvendo ex-affair em Barretos

Cantora usou as redes sociais para esclarecer que já estava em casa e cumprindo agenda

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:21

Ana Castela em participação na novela "Coração Acelerado" Crédito: Beatriz Damy/TV Globo

A edição deste ano da Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo, foi marcada por um tumulto generalizado na área de acampamentos que resultou em agressões físicas, depredação de veículos e na expulsão de influenciadores do evento. O episódio envolveu o criador de conteúdo César Rincon, apontado como ex-affair da cantora Ana Castela, que admitiu ter participado de uma briga com o também influenciador Miguel Mendes na madrugada de quarta-feira (26).

O rancho milionário de Cesar Rincon 1 de 21

Diante da repercussão e de sua proximidade com o círculo de conhecidos no local, Ana Castela usou as redes sociais para esclarecer sua situação e tranquilizar os fãs. Aos 22 anos, a sertaneja garantiu que não teve qualquer participação nos atos de violência e explicou que deixou o local antecipadamente para cumprir seus compromissos profissionais. "Dormi a tarde inteira, amanhã já volto a trabalhar, e estou aqui, cuidando da minha voz", declarou.

Ana Castela e César Rincon 1 de 5

O conflito escalou quando Miguel Mendes acusou a equipe de Rincon de cercá-lo e agredi-lo com golpes de cinto. A esposa de Miguel, Kelly Fazendeira, relatou que o trailer do casal foi invadido e depredado por integrantes do grupo adversário. Em sua defesa, César Rincon alegou ter sido acionado após desentendimentos prévios e confessou ter desferido uma "cintada", além de assumir a responsabilidade pelos danos materiais causados ao veículo.