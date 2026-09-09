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Ana Castela visita família em cidade na fronteira e deixa escapar detalhe imprudente durante viagem

Cantora pegou estrada por mais de 7 horas entre Londrina e Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul, e compartilhou registros do trajeto nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 12:50

Ana Castela dirigindo e gravando vídeo Crédito: Reprodução

Ana Castela aproveitou os últimos dias para voltar às origens. A cantora pegou a estrada para visitar familiares em Sete Quedas, no extremo sul de Mato Grosso do Sul, cidade com pouco mais de 10 mil habitantes e localizada na região de fronteira com o Paraguai.

A viagem começou em Londrina, no Paraná, onde Ana mora há cerca de cinco anos, e durou mais de 7h. A cantora fez o percurso acompanhada do amigo Odorico Reis, em uma Dodge Ram 3500 Limited Longhorn personalizada para ela, avaliada em mais de R$ 670 mil.

Ana Castela com a Dodge Ram 1 de 20

Durante o caminho, Ana compartilhou diversos momentos com os seguidores. Em um dos vídeos, explicou que, apesar de atualmente viver no Paraná, sua ligação com Mato Grosso do Sul continua forte.

"Muitos de vocês não sabem, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. Minha vida inteira praticamente morei aqui e aí faz cinco anos que eu moro no Paraná. Vim ver minha família, sou do interior mesmo", contou.

Já em Sete Quedas, a cantora revisitou lugares que fizeram parte de sua infância e mostrou a casa onde viveu com a família. A programação também incluiu encontros com parentes, comida caseira e até uma situação inusitada envolvendo uma família de gansos.

Carros de Ana Castela 1 de 9

Ana Castela aparece dirigindo e filmando durante o trajeto

Em meio aos registros da viagem, um detalhe chamou atenção. Em um dos momentos compartilhados nos Stories, Ana Castela aparece dirigindo enquanto grava o próprio trajeto com o celular.

A cena ocorreu durante o deslocamento pela região de fronteira, nas proximidades de Pindoty Porã, cidade paraguaia que fica do outro lado da divisa de Sete Quedas.

O uso do celular ao volante é proibido no Brasil e configura infração gravíssima segundo o Código de Trânsito Brasileiro. A conduta prevê sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação e multa de R$ 293,47. O registro chamou atenção justamente por mostrar a cantora dividindo a atenção entre a direção e a gravação para as redes sociais.

Reencontro com a família

A viagem, porém, teve como principal motivo o reencontro de Ana com os familiares. A cantora esteve com a avó e a bisavó e também celebrou a casa nova da matriarca. No almoço, ela foi recebida com pratos típicos de uma reunião familiar no interior, incluindo frango caipira e feijão.