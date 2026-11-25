REALITY

Ana Clara comanda reality para escolher novo repórter do BBB 27; veja os participantes

O 'Missão Ícone', da TV Globo, será apresentado por Ana Clara e julgado por Tadeu Schmidt

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:34

Ana Clara apresenta o 'Missão Ícone' Crédito: Globo/Larissa Lopes

A TV Globo colocou no ar nesta quarta-feira (25) o 'Missão Ícone', uma competição para escolher o novo repórter do Big Brother Brasil 27. Os participantes foram revelados durante o programa Mais Você. Quem vencer a disputa entra para a Rede BBB, a equipe oficial que entrevista os eliminados e grava vídeos sobre o programa para as redes sociais.

'Missão Ícone': Dez influenciadores disputam uma vaga na Rede BBB 1 de 10

Comandado por Ana Clara, o reality será exibido em formato vertical nos perfis oficiais da emissora, além de aparecer em flashes rápidos na programação da TV. A cada semana, os competidores encaram dois desafios práticos para mostrar o que sabem sobre o BBB, além de criatividade e facilidade para conversar com os fãs.

De acordo com a TV Globo, o júri responsável por avaliar e eliminar os participantes será formado pelo apresentador Tadeu Schmidt e por Samantha Almeida, diretora de marketing da emissora. Ainda segundo o canal, os selecionados terão acesso aos bastidores e vão receber spoilers do BBB 27 durante o programa.

Quem está na disputa

Amanda Brandão (32 anos): Jornalista, atriz e apresentadora de São Paulo, fala sobre cinema, séries e TV na internet e costuma comentar os principais momentos e polêmicas do BBB.

Bárbara Bielo (34 anos): Apresentadora paulistana que mistura cultura pop, moda e música com debates sobre diversidade. É criadora dos quadros 'Bielo Talks' e 'Disk Bielo' nas redes sociais.

Caio Barbosa (29 anos): Influenciador e podcaster de Salvador (BA), ficou famoso como 'o garoto dos realities'. Ele faz análises bem-humoradas das estratégias de jogo e já participou do 'Papo de Reality', projeto digital da Globo.

Garnizé (26 anos): Criador de Canoas (RS) que ficou conhecido em 2021 reagindo a histórias enviadas por seguidores e testando receitas da web. Ele define o próprio conteúdo como uma mistura de 'receitas, reacts, reviews e humor duvidoso'.

Guto TV (33 anos): Humorista e apresentador do Rio de Janeiro, faz sucesso dublando animais e cenas comuns do dia a dia. Na TV, já apresentou o programa 'Jojo Nove e Meia', no Multishow, e participou do 'Mesacast BBB'.

Martchela (38 anos): Jornalista, atriz e humorista de São Paulo que usa o humor para falar de comportamento, namoro e famosos. Nos vídeos sobre o reality, analisa as alianças e atitudes dos participantes dentro da casa.

Nana Rude (35 anos): Influenciador paulistano que virou referência no Instagram cobrindo notícias de celebridades e cultura pop, sempre acompanhando a repercussão do BBB fora do confinamento.

Phellyx (22 anos): Ator e humorista de Mogi das Cruzes (SP) que faz sucesso desde 2015 com dublagens e imitações de cenas de novelas e do próprio BBB. O trabalho na internet abriu portas para ele produzir vídeos no Multishow e no Globoplay.