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Ana Clara surpreende ao cantar no 'Estrelas da Casa' e web reage: 'Melhor que os próprios participantes'

Apresentadora soltou a voz e recebeu uma chuva de elogios nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:26

Ana Clara surpreende ao cantar no 'Estrelas da Casa'
Ana Clara surpreende ao cantar no 'Estrelas da Casa' Crédito: Reprodução/TikTok

A apresentadora Ana Clara chamou atenção no programa 'Estrelas da Casa' ao ser filmada cantando pagode durante uma pausa nas gravações. O momento descontraído foi registrado pelo apresentador Dinho no TikTok.

Ana Clara surpreende ao cantar pagode no 'Estrelas da Casa'

Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara surpreende ao cantar no 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok
Ana Clara - Jornalista e apresentadora por Matheus Andrade/Divulgação
Ayrton e Ana Clara por Reprodução
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Ana Clara surpreende ao cantar pagode nos bastidores do 'Estrelas da Casa' por Reprodução/TikTok

Nas imagens compartilhadas, a apresentadora aparece soltando a voz com desenvoltura e afinação. Nos comentários, seguidores não pouparam elogios à performance, com frases como "afinada demais" e até apontando que ela cantava melhor do que vários participantes do próprio programa.

Fãs mais antigos da ex-participante do Big Brother Brasil 18 aproveitaram a repercussão para relembrar que o talento não é novidade. Internautas resgataram momentos em que ela cantava dentro da casa mais vigiada do país.

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Apesar dos elogios do público, Ana Clara já deixou claro em entrevistas anteriores que não pretende migrar para a música. Em conversa com o portal gshow, ela reconheceu ter certa familiaridade e uma pequena afinação, mas pensou que a profissão de cantor exige um aprendizado que prefere deixar para os especialistas.

Atualmente à frente do comando do 'Estrelas da Casa', a apresentadora conduz a competição que, nesta temporada, tem como foco a formação de grupos musicais de pop e pagode.  

@dinhojuniorr Essa aí a Globo não mostrou, AINDA! #estrelasdacasa #globo #reality @TV Globo ♬ som original - Dinho

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Tags:

ana Clara Estrelas da Casa

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