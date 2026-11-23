PRESENTÃO

Ana Hickmann anda de moto pela primeira vez após presente de Edu Guedes; veja vídeo

Apresentadora de 45 anos postou vídeo na fazenda da família neste domingo (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 08:48

Ana Hickmann ganha moto esportiva de Edu Guedes e pilota veículo pela primeira vez Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Hickmann, de 45 anos, ganhou uma moto esportiva da marca austríaca KTM de presente do marido, o chef e apresentador Edu Guedes, de 52. Neste domingo (22), ela publicou um vídeo no Instagram mostrando sua primeira volta pilotando o veículo pela fazenda da família, no interior de São Paulo.

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 6

Na legenda da postagem, Ana contou que venceu a insegurança com o apoio do marido. "Juro que ainda não estou acreditando que eu realmente consegui. Para muitos pode parecer ridículo, mas para mim foi tudo! Meu marido acredita tanto em mim que me deu de presente uma moto KTM. E a primeira coisa que ele me disse foi: 'Você consegue! Vai andar de primeira. Eu acredito em você'", escreveu.

A empresária admitiu que ficou nervosa antes de subir na moto por nunca ter dirigido uma antes. "Juro que eu duvidei de mim. Estava com medo, medo de errar, medo de decepcionar, mas fui com medo mesmo. Essa foi a minha primeira volta de moto da vida. Nunca pensei em fazer isso. Consegui!", comemorou ela.

Edu Guedes já tinha dado outro veículo de duas rodas para a esposa neste ano. Em junho, o apresentador comprou uma moto elétrica, avaliada em cerca de R$ 22 mil, para Ana passear pela fazenda.

O novo presente chega pouco mais de dois meses depois do casamento religioso dos dois. A festa aconteceu no dia 12 de setembro na Casa Gialla, propriedade de Edu em Araras, no interior paulista, com cerca de 150 convidados.