AMOR NO AR

Ana Hickmann e Edu Guedes se casam em fazenda no interior de SP; confira os detalhes

Com 150 convidados e cerimônia católica sob figueira centenária, apresentadores celebraram união na Fazenda Casa Gialla

Kamila Macedo

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 18:55

Ana Hickmann e Edu Guedes se casaram após dois anos de namoro Crédito: Reprodução/Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes se casaram neste sábado (12), em uma cerimônia religiosa realizada na Fazenda Casa Gialla, propriedade do casal em Araras, no interior de São Paulo. O evento reuniu cerca de 150 convidados em uma atmosfera intimista, onde cada elemento carrega um significado particular para a história dos noivos.

A celebração foi marcada para as 17h. Para a entrada no altar, Edu entrou acompanhado de sua filha, Maria, de 17 anos. Já Ana chegou ao som da música “A Thousand Years”, da cantora Christina Perri, interpretada ao vivo, acompanhada por seu filho, Alezinho, de 12 anos.

Casamento de Edu Guedes e Ana Hickmann 1 de 11

A cerimônia aconteceu aos pés de uma figueira centenária e foi conduzido pelo Monsenhor Boanerges Bueno. A pontualidade era uma exigência da noiva, que pretendia aproveitar cada instante da celebração sem atrasos. "Estou avisando todos os padrinhos para que não se atrasem, pois eu estarei lá em ponto. Quero viver nosso dia por completo, sem perder tempo", avisou Ana.

Após o matrimônio ser realizado, o casal recebeu os convidados em três espaços: o salão principal, a área externa e uma vila italiana erguida exclusivamente para a ocasião, proporcionando uma ambientação imersiva.

O projeto de decoração valorizou as raízes familiares de forma sutil e elegante, integrando elementos de forte significado afetivo dos noivos ao ambiente. Um exemplo é a imagem de Nossa Senhora, símbolo de devoção transmitido a Ana por sua mãe, Reni Saath, posicionada em destaque próximo à mesa dos bem-casados.

A curadoria dos detalhes seguiu essa mesma linha com o mobiliário assinado pela Villa Rental, que incorporou referências às pinhas, elemento especial para Edu, e que também guiou a identidade visual do evento.

A ornamentação também contou com cerca de 500 peças de cristais de Murano, assinadas pela Cristais Tavares, compondo a iluminação, a mesa de doces e um jardim aéreo no salão principal. Para completar, itens de décor criados por Barbara Marques foram batizados com os nomes de Ana, Reni, Maria, Leila, mãe de Edu, e da própria decoradora, reverenciando as mulheres marcantes na vida do casal.

Para o grande dia, Ana escolheu dois vestidos criados sob medida pelo estilista Vitor Zerbinato, com quem manteve um processo próximo de criação de referências, enquanto o noivo vestiu um terno personalizado da Hugo Boss. As alianças do matrimônio são da grife Chopard, adquiridas durante uma viagem a Portugal.

A noiva também cumpriu a clássica tradição de casamento, que consiste em usar "alvo velho", "algo novo", "algo emprestado e "algo azul". Para isso, ela escolheu os vestidos como o "algo novo", um anel de brilhantes de uso pessoal como o "algo velho", e peças de joalheria em ouro branco com topázio azul, confeccionadas e cedidas pela madrinha e joalheira Rosana Chinche, que cumpriram simultaneamente os papéis de "algo azul" e "algo emprestado".