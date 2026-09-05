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Ana Hickmann e Edu Guedes tem fazenda construída em 1820, com cozinha industrial de 210m², objetos históricos e até vila italiana

Propriedade será cenário de casamento do casal

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 07:30

Casal acelerou reforma de propriedade por causa de casamento
Casal acelerou reforma de propriedade por causa de casamento Crédito: Reprodução

O casamento de Ana Hickmann com Edu Guedes está marcado para o dia 12 de setembro deste ano. A cerimônia será realizada numa propriedade histórica, a Casa Gialla, fazenda de Edu localizada em Araras, no interior de São Paulo.

Datada de 1820, a propriedade reúne arquitetura colonial, áreas verdes e estruturas pensadas para eventos de grande porte.

Fazenda de Ana Hickmann e Edu Guedes

Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
Confira detalhes de propriedade histórica por Reprodução | Instagram
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Apesar da reforma ainda estar em andamento, Ana Hickmann adiantou que o planejamento foi feito de forma que preservasse a história da propriedade ao mesmo tempo em que nos ambientes estão sendo criados para a celebração.

Entre os elementos preservados estão os tijolos originais, além da fachada e da lateral do salão. A restauração ainda inclui estruturas adequadas para a realização da festa.

Ainda foram criados banheiros e uma cozinha industrial. Até mesmo uma vila italiana foi construída no local. O espaço foi projetado para fazer a ligação entre o salão principal e a casa da fazenda e deve ser usado pelos convidados.

Segundo o portal NSC Total o casarão principal foi originalmente construído com alvenaria de pedra e barro e passa por adequações que mantém traços da arquitetura colonial. A reforma contempla ainda a preservação do pátio histórico de paralelepípedos e tijolos.

Até no jardim, Ana Hickmann colocou a mão na massa. A apresentadora lidera mudanças na área verde da fazenda e já participou do plantio de mais de 3 mil metros quadrados de grama, com previsão de ampliação do projeto nas próximas etapas.

Edu Guedes revelou que a apresentadora gosta de trabalhar no jardim e contou que ela realiza o trabalho acompanhada dos meninos.

“A Ana gosta de trabalhar no jardim. Acho que é uma terapia para ela, porque ela faz ela com os meninos e vai e planta. Tá lindo, já mudou muito”, afirmou no canal do YouTube.

A propriedade que antes funcionava como Fazenda São Bento, foi rebatizada como Casa Gialla, expressão italiana que significa “casa amarela”. De acordo com a Casa e Jardim, o casal trabalha na restauração buscando preservar o charme original e, ao mesmo tempo, acrescentar elementos de conforto.

O casarão ainda mantém pisos, portas, janelas e móveis de madeira maciça originais, muitos com entalhes artesanais e históricos.

Durante as obras, foram encontrados objetos antigos, entre eles quadros, documentos e itens que ajudam a contar a história da propriedade.

Na decoração, o casarão equilibra peças contemporâneas com objetos históricos.A área externa reúne jardins, alamedas de árvores, gramados amplos e espaços de lazer. Ana ainda pretende implantar uma horta para o cultivo de ervas e temperos frescos.

Tags:

ana Hickmann E edu Guedes ana Hickmann

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