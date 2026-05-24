Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Hickmann fala sobre gravidez com Edu Guedes aos 45 anos e faz desabafo sincero antes do casamento

Ana abriu o coração ao comentar a possibilidade de ter um filho com Edu em meio aos preparativos para o casamento dos dois

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:24

Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes Crédito: Repodução/Instagram

Em meio à contagem regressiva para o casamento com Edu Guedes, Ana Hickmann falou pela primeira vez de forma mais aberta sobre a possibilidade de engravidar novamente aos 45 anos, e a resposta surpreendeu os fãs pela sinceridade.

A apresentadora contou que não descarta aumentar a família, mas admitiu enxergar a maternidade de maneira diferente nesta fase da vida. “Vou deixar nas mãos de Deus. Aos 45 anos, não sou mais uma menininha, tenho que deixar a vida acontecer”, declarou em entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo.

Mãe de Alezinho, do antigo casamento com Alexandre Correa, Ana Hickmann disse que vive um momento de plenitude ao lado de Edu, que também é pai de Maria Eduarda. “Seria lindo se rolasse [uma gestação], mas eu já tenho o Alezinho e ele tem a Maria. Somos uma família unida e completa”, afirmou.

O casal está junto desde o início de 2024 e prepara uma grande cerimônia marcada para o dia 12 de setembro deste ano, em uma fazenda de propriedade dos dois em Araras, no interior de São Paulo.

Ana Hickmann e Edu Guedes

Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes por Repodução/Instagram
Ana Hickmann comemora alta antecipada de Edu Guedes após cirurgia contra câncer no pâncreas por Repodução/Instagram
1 de 11
Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução

Recentemente, Ana movimentou as redes sociais ao aparecer usando vestidos de noiva durante um ensaio pré-wedding sofisticado. Agora, ela revelou novos detalhes da cerimônia e mostrou empolgação com os preparativos, mesmo em meio às obras no local da festa.

“Estamos tomando todos os cuidados para a festa em meio a uma obra acontecendo na fazenda. Mas posso dizer que, apesar da correria, tem sido bom viver tudo isso”, contou.

A apresentadora ainda definiu a relação com Edu Guedes como uma construção marcada por apoio mútuo, especialmente após o chef enfrentar recentemente um delicado diagnóstico de tumor no pâncreas, tratado com cirurgia.

“Ele me trouxe segurança quando eu mais precisei. E é mútuo. Quando ele passou por uma situação delicada apareceram o medo e as angústias, mas com amor tudo fluiu mais leve”, disse.

Segundo Ana Hickmann, o casamento terá cerca de 150 convidados, cerimônia ao ar livre no fim da tarde e shows especiais durante a festa. Entre as atrações confirmadas está a banda Double You, além de apresentações com DJ, violino e orquestra.

A apresentadora também revelou que pretende usar dois vestidos diferentes no grande dia.

Leia mais

Imagem - Luana Piovani detona Virginia após vídeo com macaco e dispara: 'Desgraça em forma de bunda'

Luana Piovani detona Virginia após vídeo com macaco e dispara: 'Desgraça em forma de bunda'

Imagem - Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

Shakira surpreende ao falar de Piqué após traição e separação: 'Sempre vou carregar essa gratidão'

Imagem - Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Filha de Grazi Massafera e Cauã Reymond, Sofia faz aniversário de 14 anos com festa simples e detalhe viraliza

Mais recentes

Imagem - Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra

Adeus, telhas de barro: soluções de PVC são mais leves, ajudam a reduzir tempo e economiza dinheiro na obra
Imagem - O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses

O dia da sorte da semana (de 25 a 31 de maio) promete reviravoltas, encontros marcantes e decisões capazes de mudar os próximos meses
Imagem - 'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?

'Se vocês soubessem o que aconteceu, ficariam enojados': afinal, o que aconteceu na Copa do Mundo de 1998?