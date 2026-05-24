NOVO MOMENTO

Ana Hickmann fala sobre gravidez com Edu Guedes aos 45 anos e faz desabafo sincero antes do casamento

Ana abriu o coração ao comentar a possibilidade de ter um filho com Edu em meio aos preparativos para o casamento dos dois

Heider Sacramento

Publicado em 24 de maio de 2026 às 12:24

Ana Hickmann reúne família para celebrar alta de Edu Guedes Crédito: Repodução/Instagram

Em meio à contagem regressiva para o casamento com Edu Guedes, Ana Hickmann falou pela primeira vez de forma mais aberta sobre a possibilidade de engravidar novamente aos 45 anos, e a resposta surpreendeu os fãs pela sinceridade.

A apresentadora contou que não descarta aumentar a família, mas admitiu enxergar a maternidade de maneira diferente nesta fase da vida. “Vou deixar nas mãos de Deus. Aos 45 anos, não sou mais uma menininha, tenho que deixar a vida acontecer”, declarou em entrevista à coluna F5, da Folha de S.Paulo.

Mãe de Alezinho, do antigo casamento com Alexandre Correa, Ana Hickmann disse que vive um momento de plenitude ao lado de Edu, que também é pai de Maria Eduarda. “Seria lindo se rolasse [uma gestação], mas eu já tenho o Alezinho e ele tem a Maria. Somos uma família unida e completa”, afirmou.

O casal está junto desde o início de 2024 e prepara uma grande cerimônia marcada para o dia 12 de setembro deste ano, em uma fazenda de propriedade dos dois em Araras, no interior de São Paulo.

Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 11

Recentemente, Ana movimentou as redes sociais ao aparecer usando vestidos de noiva durante um ensaio pré-wedding sofisticado. Agora, ela revelou novos detalhes da cerimônia e mostrou empolgação com os preparativos, mesmo em meio às obras no local da festa.

“Estamos tomando todos os cuidados para a festa em meio a uma obra acontecendo na fazenda. Mas posso dizer que, apesar da correria, tem sido bom viver tudo isso”, contou.

A apresentadora ainda definiu a relação com Edu Guedes como uma construção marcada por apoio mútuo, especialmente após o chef enfrentar recentemente um delicado diagnóstico de tumor no pâncreas, tratado com cirurgia.

“Ele me trouxe segurança quando eu mais precisei. E é mútuo. Quando ele passou por uma situação delicada apareceram o medo e as angústias, mas com amor tudo fluiu mais leve”, disse.

Segundo Ana Hickmann, o casamento terá cerca de 150 convidados, cerimônia ao ar livre no fim da tarde e shows especiais durante a festa. Entre as atrações confirmadas está a banda Double You, além de apresentações com DJ, violino e orquestra.