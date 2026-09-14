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Ana Hickmann homenageia fãs em casamento com Edu Guedes; saiba detalhes

Cerimônia aconteceu no último sábado (12), na fazenda Casa Gialla, no interior de São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:04

Ana Hickmann e Edu Guedes
Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann não deixou nem mesmo os fãs de fora do seu casamento com Edu Guedes, que aconteceu no último sábado (12), na fazenda Casa Gialla, propriedade do chef, localizada no interior de São Paulo.

Nesta segunda-feira (14), a apresentadora compartilhou detalhes da produção e revelou um presente especial usado para representar os admiradores na cerimônia.

Ana Hickmann se casou com Edu Guedes

Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
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Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram
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Detalhes do casamento de Ana Hickmann por Reprodução | Instagram

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Ao revelar detalhes das peças escolhidas para compor o look de noiva, como as joias e o buquê de flores, a apresentadora contou que o terço, acessório religioso tradicionalmente carregado em cerimônia religiosas, foi uma forma de representar seus fãs que a presentearam e expressar suas gratidão por toda a torcida.

"O terço foi um presente muito especial dos fãs que quis levar comigo ao altar, para ter as melhores energias", escreveu na legenda.

O terço tem contas de cristais e acompanha um medalhão de Nossa Senhora Aparecida. Todo o objeto confeccionado em prata, combinado com um buquê feito de rosas brancas.

O vestido foi estruturado de saia volumosa e um laço maximalista na parte frontal, feito para a cerimônia pelo estilista Vitor Zerbinato. Para as joias, a apresentadora escolheu três peças: um colar e brincos com pedras em azul-celeste, além de um pente de noiva em prata para fixar o coque.

Tags:

ana Hickmann E edu Guedes edu Guedes ana Hickmann

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