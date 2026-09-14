VEJA FOTOS

Ana Hickmann homenageia fãs em casamento com Edu Guedes; saiba detalhes

Cerimônia aconteceu no último sábado (12), na fazenda Casa Gialla, no interior de São Paulo

Felipe Sena

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 18:04

Ana Hickmann e Edu Guedes Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Hickmann não deixou nem mesmo os fãs de fora do seu casamento com Edu Guedes, que aconteceu no último sábado (12), na fazenda Casa Gialla, propriedade do chef, localizada no interior de São Paulo.

Nesta segunda-feira (14), a apresentadora compartilhou detalhes da produção e revelou um presente especial usado para representar os admiradores na cerimônia.

Ana Hickmann se casou com Edu Guedes 1 de 10

Ao revelar detalhes das peças escolhidas para compor o look de noiva, como as joias e o buquê de flores, a apresentadora contou que o terço, acessório religioso tradicionalmente carregado em cerimônia religiosas, foi uma forma de representar seus fãs que a presentearam e expressar suas gratidão por toda a torcida.

"O terço foi um presente muito especial dos fãs que quis levar comigo ao altar, para ter as melhores energias", escreveu na legenda.

O terço tem contas de cristais e acompanha um medalhão de Nossa Senhora Aparecida. Todo o objeto confeccionado em prata, combinado com um buquê feito de rosas brancas.