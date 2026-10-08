Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Hickmann revela se pretende ter filhos com Edu Guedes

Apresentadora, que já é mãe de Alezinho, contou que não pretende fazer tratamentos de fertilidade para engravidar novamente

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:10

Casamento
Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti

Ana Hickmann, de 45 anos, falou sobre a possibilidade de ter um filho com Edu Guedes, de 52, e explicou como enxerga uma nova gravidez. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, exibida nesta quarta-feira (7), a apresentadora afirmou que não pretende recorrer novamente a tratamentos de fertilidade.

Ana reconheceu que a idade torna uma gravidez natural mais difícil, mas disse que prefere deixar a possibilidade acontecer de forma espontânea. A apresentadora já passou por fertilização in vitro no passado para engravidar de Alexandre, o Alezinho, seu único filho, que nasceu em março de 2014.

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
1 de 6
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia

A conversa acontece meses após uma nova fase na relação com Edu. Os dois se casaram no civil em maio de 2025 e oficializaram a união em uma cerimônia religiosa em setembro deste ano, realizada na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo.

Leia mais

Como é o apartamento de Manu Gavassi e Jullio Reis? Dúplex tem terraço, revestimentos raros e cozinha de aço inox

Luana Piovani comemora nova vitória na Justiça em processo movido por Sari Corte Real

Quintal Du Samba completa 5 anos com encontro de projetos de samba em Salvador

'Quem Ama Cuida': Pedro sofre atentado e surpreende Pilar ao aparecer vivo nesta quinta-feira (8)

‘Se Eu Fosse Você 3’: Tony Ramos e Glória Pires passam bastão para Cléo Pires e Rafael Infante

Durante o casamento religioso, Ana entrou acompanhada de Alezinho, hoje com 12 anos. Edu chegou ao altar ao lado da filha, Maria Eduarda, de 17.

Apesar de considerar a possibilidade de aumentar a família, Ana deixou claro que não pretende buscar procedimentos médicos para isso. Para a apresentadora, uma eventual gravidez dependeria de acontecer naturalmente.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Aprenda a fazer mac and cheese, clássico macarrão americano, em uma panela só

Imagem - Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Além do Tempo: no capítulo desta sexta-feira (9), Melissa convence Roberto a realizar o exame de DNA

Imagem - Aos 86 anos, atriz Maria Gladys faz rara aparição em festival de cinema no Rio de Janeiro

Aos 86 anos, atriz Maria Gladys faz rara aparição em festival de cinema no Rio de Janeiro

Mais recentes

Imagem - Nave criada para defender a Terra é ativada pela primeira vez antes de encontro histórico com asteroide de 375 metros de largura

Nave criada para defender a Terra é ativada pela primeira vez antes de encontro histórico com asteroide de 375 metros de largura
Imagem - Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'

Após 'Rainha Charlotte', Netflix anuncia outra minissérie derivada de 'Bridgerton'
Imagem - Como é o apartamento de Manu Gavassi e Jullio Reis? Dúplex tem terraço, revestimentos raros e cozinha de aço inox

Como é o apartamento de Manu Gavassi e Jullio Reis? Dúplex tem terraço, revestimentos raros e cozinha de aço inox