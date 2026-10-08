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Ana Hickmann revela se pretende ter filhos com Edu Guedes

Apresentadora, que já é mãe de Alezinho, contou que não pretende fazer tratamentos de fertilidade para engravidar novamente

Heider Sacramento

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 19:10

Ana Hickmann e Edu Guedes celebraram o casamento com figueira centenária, vila italiana, alta-costura e muita emoção Crédito: Nilson Versatti e Dani Versatti

Ana Hickmann, de 45 anos, falou sobre a possibilidade de ter um filho com Edu Guedes, de 52, e explicou como enxerga uma nova gravidez. Em entrevista ao TV Fama, da RedeTV!, exibida nesta quarta-feira (7), a apresentadora afirmou que não pretende recorrer novamente a tratamentos de fertilidade.

Ana reconheceu que a idade torna uma gravidez natural mais difícil, mas disse que prefere deixar a possibilidade acontecer de forma espontânea. A apresentadora já passou por fertilização in vitro no passado para engravidar de Alexandre, o Alezinho, seu único filho, que nasceu em março de 2014.

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes 1 de 6

A conversa acontece meses após uma nova fase na relação com Edu. Os dois se casaram no civil em maio de 2025 e oficializaram a união em uma cerimônia religiosa em setembro deste ano, realizada na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo.

Durante o casamento religioso, Ana entrou acompanhada de Alezinho, hoje com 12 anos. Edu chegou ao altar ao lado da filha, Maria Eduarda, de 17.