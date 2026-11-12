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Ana Hickmann surpreende com árvore de Natal de 4,5 metros e revela tradição com Edu Guedes

Apresentadora escolheu uma decoração toda branca ao lado do marido

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 08:13

Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão
Ana Hickmann mostra decoração de Natal  Crédito: Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)

A apresentadora Ana Hickmann, de 45 anos, começou os preparativos para o Natal de 2026 nesta terça-feira (10), mostrando os bastidores da decoração de sua mansão nas redes sociais e no YouTube. Ao lado do marido, o chef de cozinha Edu Guedes, ela apostou em uma decoração toda branca e montou dois pinheiros na casa. O maior deles começou com 4,20 metros e ganhou novos galhos até chegar a 4,50 metros de altura.

Ana Hickmann mostra decoração de Natal

Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais (Imagem melhorada com IA)
Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
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Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais
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Ana Hickmann mostra decoração de Natal toda branca com árvore de 4,5 metros em mansão por Reprodução/Redes Sociais

No Instagram, a apresentadora comemorou a chegada dos enfeites e explicou suas escolhas para os seguidores. "A época mais linda do ano começou por aqui! Já demos início à montagem de Natal da casa e, este ano, escolhi uma decoração toda branca. São duas árvores, uma delas com 4,20 metros! E isso é só o começo…", escreveu ela na legenda.

No YouTube, Ana mostra desde a arrumação dos enfeites até os ajustes finais na árvore maior, que exige o uso de escadas para alcançar o topo. Dias antes, Edu Guedes filmou a esposa trabalhando em cima de uma escada e contou que a montagem muda até a rotina das refeições da família.

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"Ela faz essas bolas, ficam lindas. Quando mede a árvore, Ana? Mais de quatro metros e 20, mas ela vai deixar maior. O espírito de Natal, ano passado, começou em novembro, não, em outubro. Ela monta a mesa e a gente toma café, almoço e janta no espírito de Natal", contou o chef, antes de Ana festejar o novo tamanho do pinheiro: "Ficou maior! Está com quatro metros e 50".

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes

Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia
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Doces e bolo do casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes por Reprodução/Instagram @daniversattifotografia e @nilsonversattifotografia

Mesmo depois de um dia cheio, ela manteve o ritmo na arrumação da casa. Edu elogiou a disposição da esposa em um post nas redes: "Ela tem energia que me surpreende a cada dia. Fizemos programa ao vivo, reuniões e ela está aqui se dedicando para a nossa casa ficar linda. Acredite nos seus sonhos, pense positivo, seja solidário com quem precisa, você sempre será recompensado. Boa noite a todos".

Este será o primeiro Natal dos dois depois do casamento, que aconteceu em setembro de 2026 na Fazenda Casa Gialla, em Araras, no interior de São Paulo. No civil, a apresentadora e o cozinheiro já haviam se casado em maio de 2025.

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Tags:

ana Hickmann E edu Guedes Árvore edu Guedes Natal Mansão de ana Hickmann ana Hickmann

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