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Ana Maria Braga anuncia afastamento e se despede do ‘Mais Você’: ‘Bons motivos’

Apresentadora deixará temporariamente o programa a partir de segunda-feira (28)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:27

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga ficará 45 dias afastada do “Mais Você”. A apresentadora anunciou a mudança durante o programa desta sexta-feira (25) e explicou que deixará temporariamente o matinal da Globo para se dedicar às gravações da segunda temporada do reality “Chef de Alto Nível”.

A novidade foi revelada durante uma conversa com Louro Mané. Ana Maria contou que o afastamento começa já na próxima segunda-feira (28). “Lourinho, tenho que te contar uma coisa muito boa. Está chegando a hora do Chef de Alto Nível!”, anunciou.

Chef de Alto Nível

Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Reprodução
Ana Maria Braga por Divulgação
Ana Maria Braga com os mentores de ‘Chef de alto nível’ por Divulgação/TV Globo/Beto Roma
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Ana Maria Braga por Reprodução

Na sequência, a veterana explicou quanto tempo permanecerá longe do “Mais Você”. “A partir da semana que vem eu vou estar fora por 45 dias para gravações, por bons motivos. Segunda temporada, o reality saboroso Chef de Alto Nível”, afirmou.

A segunda temporada do reality reunirá 24 participantes, que terão talento, criatividade e técnica testados em três cozinhas com diferentes estruturas e recursos.

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Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto serão os chefs responsáveis por orientar os competidores durante a disputa. O vencedor receberá R$ 500 mil e o título de campeão da temporada.

A estreia está prevista para 13 de outubro, no horário nobre da Globo, depois da novela “Quem Ama Cuida”.

Antes disso, o próprio “Mais Você” será usado para apresentar os participantes ao público. Segundo Ana Maria, o matinal mostrará os bastidores da seleção que definiu os 24 concorrentes. “O nosso Chef de Alto Nível desse ano começa aqui no Mais Você. Nós vamos mostrar como o time chegou aos 24 concorrentes, vamos mostrar os bastidores. O esquenta começa desse jeito”, explicou.

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Os competidores serão apresentados em grupos de três e, além de contarem suas histórias, darão dicas culinárias durante o programa.

Apesar do afastamento de 45 dias, Ana Maria não anunciou uma saída definitiva do “Mais Você”. A ausência será temporária e está relacionada às gravações do reality.

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