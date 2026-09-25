Ana Maria Braga anuncia afastamento e se despede do ‘Mais Você’: ‘Bons motivos’

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 16:27
Ana Maria Braga ficará 45 dias afastada do “Mais Você”. A apresentadora anunciou a mudança durante o programa desta sexta-feira (25) e explicou que deixará temporariamente o matinal da Globo para se dedicar às gravações da segunda temporada do reality “Chef de Alto Nível”.
A novidade foi revelada durante uma conversa com Louro Mané. Ana Maria contou que o afastamento começa já na próxima segunda-feira (28). “Lourinho, tenho que te contar uma coisa muito boa. Está chegando a hora do Chef de Alto Nível!”, anunciou.
Chef de Alto Nível
Na sequência, a veterana explicou quanto tempo permanecerá longe do “Mais Você”. “A partir da semana que vem eu vou estar fora por 45 dias para gravações, por bons motivos. Segunda temporada, o reality saboroso Chef de Alto Nível”, afirmou.
A segunda temporada do reality reunirá 24 participantes, que terão talento, criatividade e técnica testados em três cozinhas com diferentes estruturas e recursos.
Alex Atala, Jefferson Rueda e Renata Vanzetto serão os chefs responsáveis por orientar os competidores durante a disputa. O vencedor receberá R$ 500 mil e o título de campeão da temporada.
A estreia está prevista para 13 de outubro, no horário nobre da Globo, depois da novela “Quem Ama Cuida”.
Antes disso, o próprio “Mais Você” será usado para apresentar os participantes ao público. Segundo Ana Maria, o matinal mostrará os bastidores da seleção que definiu os 24 concorrentes. “O nosso Chef de Alto Nível desse ano começa aqui no Mais Você. Nós vamos mostrar como o time chegou aos 24 concorrentes, vamos mostrar os bastidores. O esquenta começa desse jeito”, explicou.
Os competidores serão apresentados em grupos de três e, além de contarem suas histórias, darão dicas culinárias durante o programa.
Apesar do afastamento de 45 dias, Ana Maria não anunciou uma saída definitiva do “Mais Você”. A ausência será temporária e está relacionada às gravações do reality.