Ana Maria Braga come salsicha de 22 cm e choca ao fazer piada de duplo sentido e citar Jonas do BBB

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Fernanda Varela
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:36
Ana Maria Braga arrancou risadas da equipe do Mais Você nesta quarta-feira (9) ao fazer uma piada de duplo sentido durante o programa. A brincadeira aconteceu enquanto a apresentadora provava um cachorro-quente de 22 centímetros e afirmou que a medida a fazia lembrar de alguém.
O lanche foi preparado por Claudião, dono de um estabelecimento que ganhou repercussão nas redes sociais. Ao descobrir o tamanho do cachorro-quente, Ana Maria não deixou a informação passar despercebida.
"Tem outro cara que eu conheço [que tem]. Coincidência", disparou a apresentadora, aos risos.
Jonas Sulzbach
Louro Mané rapidamente entendeu a referência e entrou na brincadeira. "Tinha um cara no BBB, não tinha?", disse o papagaio.
A conversa fazia referência a Jonas Sulzbach, que participou do Big Brother Brasil em 2012. Durante a passagem do modelo pelo reality, voltou a circular na internet um vídeo íntimo no qual ele aparecia medindo o próprio pênis. A gravação acabou fazendo com que Jonas ficasse associado à medida de 22 centímetros.
A brincadeira ainda ganhou mais um comentário de Ju Massaoka, que reagiu ao clima de "quinta série" no estúdio. "Um beijo, quinta série", brincou a repórter.
O momento provocou risadas entre os integrantes do programa e transformou o tamanho do cachorro-quente em uma referência inesperada a um dos episódios mais lembrados envolvendo o ex-BBB.