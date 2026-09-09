Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga come salsicha de 22 cm e choca ao fazer piada de duplo sentido e citar Jonas do BBB

Apresentadora surpreendeu a equipe do Mais Você ao associar o tamanho do lanche ao episódio envolvendo o ex-BBB

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:36

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga arrancou risadas da equipe do Mais Você nesta quarta-feira (9) ao fazer uma piada de duplo sentido durante o programa. A brincadeira aconteceu enquanto a apresentadora provava um cachorro-quente de 22 centímetros e afirmou que a medida a fazia lembrar de alguém.

O lanche foi preparado por Claudião, dono de um estabelecimento que ganhou repercussão nas redes sociais. Ao descobrir o tamanho do cachorro-quente, Ana Maria não deixou a informação passar despercebida.

"Tem outro cara que eu conheço [que tem]. Coincidência", disparou a apresentadora, aos risos.

Jonas Sulzbach

Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova
Jonas Sulzbach fez um ensaio para o site Paparazzo em 2012 por Marcos Serra Lima/Site Paparazzo
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach toma banho no BBB 26 por Reprodução
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach por Reprodução/Instagram
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
Jonas Sulzbach (BBB 26) por Reprodução | Redes Sociais
1 de 30
Jonas Sulzbach na sessão “Gato Sem Vergonha” da extinta revista “Nova', em 2010 por Caio Mello/ Nova

Louro Mané rapidamente entendeu a referência e entrou na brincadeira. "Tinha um cara no BBB, não tinha?", disse o papagaio.

A conversa fazia referência a Jonas Sulzbach, que participou do Big Brother Brasil em 2012. Durante a passagem do modelo pelo reality, voltou a circular na internet um vídeo íntimo no qual ele aparecia medindo o próprio pênis. A gravação acabou fazendo com que Jonas ficasse associado à medida de 22 centímetros.

Leia mais

Imagem - Entregadora de iFood denuncia que foi xingada e ameaçada por jogador do Fluminense ao se recusar a subir com delivery: 'Estou com medo'

Entregadora de iFood denuncia que foi xingada e ameaçada por jogador do Fluminense ao se recusar a subir com delivery: 'Estou com medo'

Imagem - Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

Torta de forno de cachorro-quente é feita no liquidificador e fica super cremosa: aprenda receita fácil para fazer no Dia do Hot Dog

Imagem - Quem Ama Cuida terá reviravoltas esta semana: Fábia expulsa Ulisses de casa após descobrir que ele está pobre e Pedro começa a desconfiar de Adriana

Quem Ama Cuida terá reviravoltas esta semana: Fábia expulsa Ulisses de casa após descobrir que ele está pobre e Pedro começa a desconfiar de Adriana

A brincadeira ainda ganhou mais um comentário de Ju Massaoka, que reagiu ao clima de "quinta série" no estúdio. "Um beijo, quinta série", brincou a repórter.

O momento provocou risadas entre os integrantes do programa e transformou o tamanho do cachorro-quente em uma referência inesperada a um dos episódios mais lembrados envolvendo o ex-BBB.

Mais recentes

Imagem - Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)

Maré de mudanças: 3 signos podem receber uma notícia inesperada nesta sexta (4)
Imagem - VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo

VÍDEO: Jornalista e cinegrafista são atingidos por míssil enquanto se preparavam para entrar ao vivo
Imagem - Ex de Virginia, Rezende abre o jogo sobre suposta paternidade de filha da influenciadora

Ex de Virginia, Rezende abre o jogo sobre suposta paternidade de filha da influenciadora