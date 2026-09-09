SENHORA?

Ana Maria Braga come salsicha de 22 cm e choca ao fazer piada de duplo sentido e citar Jonas do BBB

Apresentadora surpreendeu a equipe do Mais Você ao associar o tamanho do lanche ao episódio envolvendo o ex-BBB

Fernanda Varela

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 19:36

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga arrancou risadas da equipe do Mais Você nesta quarta-feira (9) ao fazer uma piada de duplo sentido durante o programa. A brincadeira aconteceu enquanto a apresentadora provava um cachorro-quente de 22 centímetros e afirmou que a medida a fazia lembrar de alguém.

O lanche foi preparado por Claudião, dono de um estabelecimento que ganhou repercussão nas redes sociais. Ao descobrir o tamanho do cachorro-quente, Ana Maria não deixou a informação passar despercebida.

"Tem outro cara que eu conheço [que tem]. Coincidência", disparou a apresentadora, aos risos.

Jonas Sulzbach 1 de 30

Louro Mané rapidamente entendeu a referência e entrou na brincadeira. "Tinha um cara no BBB, não tinha?", disse o papagaio.

A conversa fazia referência a Jonas Sulzbach, que participou do Big Brother Brasil em 2012. Durante a passagem do modelo pelo reality, voltou a circular na internet um vídeo íntimo no qual ele aparecia medindo o próprio pênis. A gravação acabou fazendo com que Jonas ficasse associado à medida de 22 centímetros.

A brincadeira ainda ganhou mais um comentário de Ju Massaoka, que reagiu ao clima de "quinta série" no estúdio. "Um beijo, quinta série", brincou a repórter.