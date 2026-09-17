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Ana Maria Braga comete gafe e erra nome de ator ao vivo no Mais Você: 'Vergonha define'

Apresentadora trocou o nome do convidado durante o programa desta quinta-feira (17); VÍDEO

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 13:54

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga protagonizou uma gafe ao vivo durante o Mais Você desta quinta-feira (17). Ao apresentar os convidados do programa, a apresentadora acabou trocando o nome de Antonio Calloni pelo de Antonio Fagundes e só percebeu o erro depois de ver a reação dos atores.

Calloni participou da atração ao lado de Leandra Leal para divulgar Antártida, filme que chega aos cinemas nesta semana. Ao anunciar os dois, Ana Maria se confundiu. "Estou aqui hoje com duas feríssimas, Leandra Leal e Antonio Fagundes", disse a apresentadora.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

A câmera estava voltada para os convidados no momento da troca, e Calloni e Leandra não conseguiram segurar o riso. Até Louro Mané entrou na reação ao erro.

Logo depois, Ana Maria reconheceu a confusão e explicou que a amizade com Fagundes contribuiu para o deslize. "Calloni, desculpa! É que eu sou muito amiga do Fagundes também. Antonio Calloni! Tô com saudade, Fagundes", brincou.

Calloni levou a situação no bom humor e respondeu apenas: "Tudo bem, tudo certo!", acompanhado de um gesto de positivo.

O momento rapidamente repercutiu nas redes sociais. Entre as brincadeiras feitas pelos internautas, alguns lembraram outras trocas de nomes protagonizadas pela apresentadora. "Pelo menos não chamou de Antônio Torloni", escreveu um usuário. Outro comentou: "Para quem já chamou Joe Biden de Bin Laden, isso daí é fichinha". Um terceiro detonou: "Vi isso ao vivo, vergonha define".

Veja o vídeo: