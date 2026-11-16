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Ana Maria Braga comete gafe sobre origem de Bruna Griphao ao vivo

Durante o café da manhã desta segunda-feira (16), a apresentadora afirmou que a atriz tinha descendência chilena e foi corrigida na hora

Kamila Macedo

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:14

Bruna Griphao corrige Ana Maria Braga a respeito da sua ascendência Crédito: Reprodução/Instagram

Eliminados do quadro "Dança dos Famosos" neste domingo (15), a atriz Bruna Griphao e o surfista Pedro Scooby participaram do tradicional café da manhã do programa "Mais Você" na manhã desta segunda-feira (16).

Durante a atração da TV Globo, Ana Maria Braga cometeu um equívoco ao falar sobre as origens familiares de Griphao e foi corrigida ao vivo. Ao conversar com a artista, a apresentadora mencionou uma dupla ascendência que não existe.

"Bruninha, você é carioca com descendência grega e chilena, eu fiquei sabendo", disse Ana Maria.

Ana Maria Braga 1 de 4

Surpresa com a declaração, Bruna esclareceu a informação no mesmo momento. "Chilena? Não, só grega", explicou.

Diante da resposta, a apresentadora também se surpreendeu com o erro. "Não é? De onde apareceu 'chilena'? Minha produção que achou isso aqui", justificou.

A atriz encarou a situação com bom humor e comentou sobre a circulação de informações falsas nas redes sociais, afirmando que "a internet tem umas mentiras".