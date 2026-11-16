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Kamila Macedo
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 18:14
Eliminados do quadro "Dança dos Famosos" neste domingo (15), a atriz Bruna Griphao e o surfista Pedro Scooby participaram do tradicional café da manhã do programa "Mais Você" na manhã desta segunda-feira (16).
Durante a atração da TV Globo, Ana Maria Braga cometeu um equívoco ao falar sobre as origens familiares de Griphao e foi corrigida ao vivo. Ao conversar com a artista, a apresentadora mencionou uma dupla ascendência que não existe.
"Bruninha, você é carioca com descendência grega e chilena, eu fiquei sabendo", disse Ana Maria.
Ana Maria Braga
Surpresa com a declaração, Bruna esclareceu a informação no mesmo momento. "Chilena? Não, só grega", explicou.
Diante da resposta, a apresentadora também se surpreendeu com o erro. "Não é? De onde apareceu 'chilena'? Minha produção que achou isso aqui", justificou.
A atriz encarou a situação com bom humor e comentou sobre a circulação de informações falsas nas redes sociais, afirmando que "a internet tem umas mentiras".
A conversa também contou com a participação de Pedro Scooby, que deixou a competição na mesma rodada que Bruna. O atleta afirmou que desconhecia a origem grega da colega.