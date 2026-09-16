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Ana Maria Braga desabafa no ‘Mais Você’ e diz que ‘acordou chorando’; saiba detalhes

Apresentadora revelou detalhes de como passou a noite após problema na córnea

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 17:56

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução | Instagram

Ana Maria Braga protagonizou mais um momento inusitado ao começar o “Mais Você” desta quarta-feira (16) e fez um alerta aos telespectadores.

A apresentadora contou que acordou chorando após dormir com ar-condicionado no modo quente ligado sem umidificador no quarto, e por isso, sofreu uma fissura na córnea.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

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"Antes de abrir o programa de verdade, eu queria dizer pra você o seguinte: não durmam, no Inverno, com o ar-condicionado quente ligado sem ter dentro do quarto um bom umidificador. Se não, fica que nem eu hoje", disse a loira.

Ana Maria explicou que o ressecamento causado pelo ar quente acabou afetando a córnea. "Sabe como é que eu acordei hoje? Dá uma fissura na córnea, porque seca o olho. Você fica com aquele ar quente ligado, porque tava frio para malandro nenhum botar defeito ontem, né? E aí esqueci de ligar o umidificador. E o que aconteceu? Levantei hoje, minha senhora, chorando", relatou.

Seu companheiro do programa, o papagaio Louro, reagiu à confissão da apresentadora ao vivo. "Sério?", perguntou. "Juro", respondeu Ana Maria. "Ô, meu Deus!", exclamou o papagaio.

Ana Maria ainda reforçou que a situação serve como um alerta para o público, pois a córnea é uma região sensível e pode sofrer com o ambiente seco durante a noite. "É um alerta pra todo mundo, né? De repente, seu olho... a córnea é muito sensível, então você fica com ele um pouquinho aberto só ou com aquela secura toda do quarto, aí ela vai ressecar", completou.

A apresentadora também aproveitou o momento para agradecer ao oftalmologista Rubens Belfort que a atendeu. “Veio me salvar aqui". Apesar do susto, Ana Maria passa bem e conseguiu seguir com a apresentação do “Mais Você” desta quarta.

Tags:

ana Maria Braga

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