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Ana Maria Braga detona acarajé no Mais Você: ‘Duro que nem pedra’

Apresentadora criticou receita preparada por participante do Jogo de Panelas e mandou recado após pedido de desculpas às baianas

Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:43

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga não poupou críticas ao experimentar um acarajé preparado por Vagnão, participante da nova temporada do Jogo de Panelas, no Mais Você desta quinta-feira (27). O prato fez parte de um jantar com o tema “Noite dos Orixás”, mas a textura do quitute típico baiano desagradou à apresentadora.

Acarajé 1 de 13

Ao pegar o acarajé, Ana Maria reclamou imediatamente da consistência. Segundo ela, além das críticas feitas pelos próprios participantes durante o jantar, a versão que chegou ao estúdio estava ainda mais dura. “Nossa, esse negócio tá duro que nem pau. Eu sou louca por acarajé, comida baiana me lava a alma. [...] Ontem no seu jantar o pessoal reclamou que estava esfarelento, aqui está duro que nem pedra”, disparou.

Ana Maria respondeu sem aliviar para o participante: “É, vai lá nas baianas que elas sabem o que fazem”.

A reação da apresentadora repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram tanto a dureza do acarajé quanto a aparência do prato. “Meu Deus, a ‘Namaria’ esculhambando o acarajé do Vagnão. Tá muito duro”, escreveu um usuário do X. “Nossa, tava bem feio. E a gente come primeiro com o olhar, né?”, comentou outro.

Jantar teve temática ligada aos orixás

O jantar preparado por Vagnão teve como proposta a “Noite dos Orixás” e foi voltado para Exu. Além da repercussão provocada pela avaliação do acarajé, o programa também abordou questões relacionadas à intolerância religiosa.