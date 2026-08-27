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Ana Maria Braga detona acarajé no Mais Você: ‘Duro que nem pedra’

Apresentadora criticou receita preparada por participante do Jogo de Panelas e mandou recado após pedido de desculpas às baianas

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 16:43

Ana Maria Braga
Ana Maria Braga Crédito: Reprodução

Ana Maria Braga não poupou críticas ao experimentar um acarajé preparado por Vagnão, participante da nova temporada do Jogo de Panelas, no Mais Você desta quinta-feira (27). O prato fez parte de um jantar com o tema “Noite dos Orixás”, mas a textura do quitute típico baiano desagradou à apresentadora.

Acarajé

Acarajé por Shutterstock
Acarajé por Shutterstock
Dia Nacional da Baiana de Acarajé por Marina Silva/CORREIO
Baiana de acarajé em Salvador por Fernando Barbosa/Ascom Ipac
Porção de acarajé por divulgação @acarajutoronto
Acarajé da Rosas do Dendê por @dodenderosas
Acarajés por Reprodução/Redes Sociais
Barca de acarajé por reprodução
Acarajé por Redes sociais
Conflitos no Pará preocupam baianas de acarajé por Nara Gentil/CORREIO
Carlos Gomes dos Santos prepara acarajé de 2kg em Paulo Afonso por Divulgação
Que combinação! Acarajé, pimentinha, sol e mar por Betto Jr/Arquivo CORREIO
Acarajés por Nara gentil/CORREIO
1 de 13
Acarajé por Shutterstock

Ao pegar o acarajé, Ana Maria reclamou imediatamente da consistência. Segundo ela, além das críticas feitas pelos próprios participantes durante o jantar, a versão que chegou ao estúdio estava ainda mais dura. “Nossa, esse negócio tá duro que nem pau. Eu sou louca por acarajé, comida baiana me lava a alma. [...] Ontem no seu jantar o pessoal reclamou que estava esfarelento, aqui está duro que nem pedra”, disparou.

Ana Maria respondeu sem aliviar para o participante: “É, vai lá nas baianas que elas sabem o que fazem”.

A reação da apresentadora repercutiu nas redes sociais. Internautas comentaram tanto a dureza do acarajé quanto a aparência do prato. “Meu Deus, a ‘Namaria’ esculhambando o acarajé do Vagnão. Tá muito duro”, escreveu um usuário do X. “Nossa, tava bem feio. E a gente come primeiro com o olhar, né?”, comentou outro.

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Jantar teve temática ligada aos orixás

O jantar preparado por Vagnão teve como proposta a “Noite dos Orixás” e foi voltado para Exu. Além da repercussão provocada pela avaliação do acarajé, o programa também abordou questões relacionadas à intolerância religiosa.

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