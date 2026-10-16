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Ana Maria Braga já experimentou maconha, teve efeito curioso e surpreendeu com confissão

Apresentadora admitiu ter experimentado a erva uma vez e falou que passou mal

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:42

Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga revelou que já experimentou maconha, mas a experiência foi desagradável. A apresentadora contou que passou mal após consumir a erva e garantiu: não pretende repetir a experiência.

"Nunca deu certo. Experimentei uma vez maconha, rapaz. Vomitei até a minha alma, nunca mais. Ainda me deu uma fome desgraçada depois. Só de sentir o cheiro… não me faz bem", declarou, em entrevista à revista Veja.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga 1 de 6

Aos 77 anos, Ana Maria também falou sobre a rotina na televisão e descartou a possibilidade de se aposentar após quase cinco décadas de carreira. À frente do Mais Você e do Chef de Alto Nível, ela afirmou que não se imagina longe do trabalho.

"Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde? Adoro a fazenda, mas aí mato um porco, cuido de planta, leio três livros e faço mais o quê? Não sirvo para ficar em casa, enlouqueço todo mundo. Vivo de aplausos", afirmou.