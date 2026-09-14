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Ana Maria Braga perde a paciência com Alessandro Jodar ao vivo ao provar estrogonofe de repolho: 'Que difícil ele'

Apresentadora precisou repetir a pergunta várias vezes até o repórter esportivo entender brincadeira no Mais Você

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 13:43

Ana Maria Braga deu várias invertidas em Alessandro Jodar enquanto os dois provavam um estrogonofe de repolho
Ana Maria Braga deu várias invertidas em Alessandro Jodar enquanto os dois provavam um estrogonofe de repolho Crédito: Globo/Reprodução

Ana Maria Braga se divertiu, mas também perdeu um pouco a paciência com Alessandro Jodar durante o Mais Você desta segunda-feira (14), na Globo. A apresentadora tentou fazer uma brincadeira com o repórter esportivo sobre o ingrediente principal de um estrogonofe servido no programa, mas a conversa tomou um rumo tão confuso que ela precisou reformular a pergunta várias vezes.

O desafio começou quando Ana pediu para Jodar imaginar uma situação hipotética. Ele iria à casa de alguém, receberia um prato de estrogonofe sem saber do que era feito e precisaria identificar o ingrediente.

Ana Maria Braga e Alexandre Jodar

Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução
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Ana Maria Braga dá esporro em repórter ao vivo por Reprodução

"Se você não soubesse o que é repolho, vai. Vamos imaginar. Você foi na casa de alguém e alguém te serviu. 'Vamos comer. Fiz um estrogonofe aqui', não fala do que", explicou.

Jodar tentou raciocinar: "Ele tem todo o gostinho do estrogonofe, mas ele tem a textura do repolho. Então, assim, se eu fizer um exercício assim...". Foi quando Ana interrompeu e fez a pergunta que queria desde o início: "Mas tem gosto de repolho?". "Não, não tem", respondeu o jornalista.

"É isso que eu estou perguntando. Que coisa!", reagiu a apresentadora, antes de provocar o colega: "Você foi na casa de alguém. Vou fazer a pergunta de novo. Ele entende Fórmula 1. Respira fundo. Vamos lá".

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

Mesmo depois da nova tentativa, Jodar continuou tendo dificuldade para entrar na situação imaginada por Ana. Ele começou a encenar a chegada à casa da pessoa e sugeriu uma conversa sobre Fórmula 1 antes de experimentar o prato. "Cheguei na casa da pessoa. Tá bom, vou lá", disse.

"Aí você não foi pra comer", brincou Ana. "Não, não. Troquei ideia de Fórmula 1", respondeu Jodar. A apresentadora continuou a encenação: "Aí eu falo assim, olha, eu fiz um estrogonofe. Quer experimentar?". "Esse aqui?", perguntou o repórter. "É", confirmou Ana. "Ah, eu quero", respondeu Jodar.

Na sequência, ele finalmente tentou imaginar a situação, mas ainda deu uma resposta que irritou a apresentadora. "É uma carne diferente", comentou. "Não, eu não falei que era estrogonofe de carne. Eu falei um estrogonofe. Pronto, então você não está esperando carne. Que difícil ele, né?", disparou Ana, aos risos.

Jodar, então, preferiu elogiar o prato: "Mas Ana, está muito gostoso".

"Pois é", respondeu a apresentadora. "Do que que é?", perguntou ele. "De repolho", revelou Ana. Jodar finalmente demonstrou surpresa: "Não! É sério?". Ele seguiu falando que o prato tinha o sabor característico de um estrogonofe tradicional, mas com a textura do repolho. "É verdade. Ele tem todo o gostinho do estrogonofe de frango, de carne. Mas ele só traz essa textura do repolho, então ele é gostoso", explicou.

"E é nutritivo", acrescentou Ana. "E é nutritivo. Não, eu gostei, eu vou realmente comprar", concluiu Jodar. A brincadeira arrancou risadas da dupla e também do Louro Mané durante o programa.

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ana Maria Braga Alessandro Jodar

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