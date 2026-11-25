TELEVISÃO

Ana Maria Braga perde a paciência com Ju Massaoka após comentário sobre receita no Mais Você: 'Algum problema?'

Repórter tentou evitar uma crítica ao vivo, mas a apresentadora insistiu que ela desse sua opinião sobre a sobremesa

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 14:37

Juliane Massaoka e Ana Maria Braga Crédito: Reprodução/Globo

Ana Maria Braga se irritou com Juliane Massaoka durante o Mais Você desta quarta-feira (25). As duas experimentaram receitas com gelatina e frutas em um quadro culinário do programa, mas a reação da repórter a um dos preparos acabou provocando uma bronca da apresentadora.

A sobremesa levava leite de coco, chia, mel e gelatina. Depois de provar, Juliane fez uma careta e comentou: "Nossa, gente...". Ana Maria também não escondeu que não havia gostado da receita. "A gente não tá querendo brigar com ninguém", brincou.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

Na sequência, a jornalista tentou evitar uma avaliação negativa. "Jamais vou falar aqui que é ruim, nunca vou falar! Mas também não vou falar nada", afirmou. Louro Mané entrou na conversa e provocou: "Mas bom pra caramba também não é".

A resposta de Ju não agradou à apresentadora, que questionou a resistência da colega em criticar o prato. "Por que você nunca vai falar? Tem algum problema de infância? Você não pode falar que é ruim quando o negócio é ruim, quando é bom fala que é bom? Que diabo é isso?", disparou.

"Eu não gosto muito de falar que é ruim", justificou a repórter. Ana Maria, então, sugeriu que ela simplesmente dissesse que não havia gostado. "Fala: 'Não gostei'", orientou. Juliane tentou se esquivar novamente: "A minha cara fala por mim".

A apresentadora insistiu: "Fala: 'Esse eu não gostei'. Pronto". Depois de ceder, a jornalista repetiu a frase diante das câmeras. "Esse eu não gostei, gente", disse. "Não é que é ruim...", continuou a apresentadora. "Não, ruim não é", complementou Ju.

Ana Maria também explicou por que desaprovou a sobremesa. "Agora, eu não gostei porque tem muita gordura, tem muito leite de coco e a chia é muito boa para o organismo, faz funcionar e tudo. Mas aí pra tomar a chia eu não preciso desse tanto de gordura", reclamou.

As duas ainda provaram outra receita com gelatina e frutas, mas o preparo também não agradou. "Não precisa fazer tudo isso pra comer fruta", comentou a apresentadora. Mais à vontade para dar sua opinião, Juliane completou: "Tirou todo o gosto da fruta, pronto falei".