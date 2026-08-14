Ana Maria Braga rebate repórter ao vivo no Mais Você: 'Falando com criança?'

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de agosto de 2026 às 18:27
Ana Maria Braga deu o que falar na internet durante o Mais Você desta sexta-feira (14). A apresentadora não deixou passar o uso recorrente de diminutivos por parte da repórter Ju Massaoka durante um quadro da atração matinal.
O episódio aconteceu enquanto Ju separava pratos misteriosos para a comandante do programa experimentar. Ao narrar o momento em que pegava um ovo cozido com gotas de limão – combinação que prometia ter gosto de frango –, a repórter recorreu ao diminutivo: “Nossa! Tem uma câmera aqui pra mostrar o que que é? Fechou o olhinho? Vou abrir, hein, Ana”.
A linguagem acabou chamando a atenção de Ana Maria Braga, que reagiu ao termo utilizado por Ju. “Que olhinho, menina? Você está falando com criança?”, brincou a apresentadora.
Ana Maria Braga
A veterana seguiu em tom bem-humorado, continuando a brincar sobre a fala da colega. “Fechou o olhinho, pegou a mãozinha”, disse Ana Maria, caindo na risada logo em seguida.