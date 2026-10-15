PLANOS

Ana Maria Braga revela idade até a qual pretende viver e surpreende: 'Tenho muita coisa para fazer ainda'

Apresentadora de 77 anos fala sobre planos para o futuro, descarta a ideia de aposentadoria e afirma que quer continuar trabalhando enquanto tiver saúde e disposição

Giuliana Mancini

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 08:42

Ana Maria Braga Crédito: Fábio Rocha/Globo

Ana Maria Braga já tem planos para os próximos 33 anos. Aos 77 anos, a apresentadora revelou que pretende viver até os 110 e garantiu que ainda tem muitos projetos e experiências pela frente. Com mais de cinco décadas de carreira na televisão, ela não pensa em aposentadoria e afirma que continuar trabalhando é uma das coisas que dão sentido à sua rotina.

"Eu não fico pensando na morte e já decidi que vou viver até os 110 anos. Tenho muita coisa para fazer ainda. Quero continuar trabalhando, quero estar com a minha família, com o Fábio [Arruda, seu marido], quero viajar, conhecer gente, descobrir coisas novas", afirmou, em entrevista à revista Quem.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"O principal aprendizado é que você não pode deixar de acreditar na vida. Já passei por muita coisa, já tive momentos maravilhosos, já tive problemas muito sérios, já errei, já recomecei e continuo aqui, querendo fazer coisas, querendo aprender, querendo viver", afirmou.

A disposição para encarar novos desafios também está presente na segunda temporada do Chef de Alto Nível, reality culinário que comanda na TV Globo. Mesmo com uma carreira consolidada, a apresentadora diz que se mantém motivada pela possibilidade de aprender e experimentar formatos diferentes na televisão.

"Adoro fazer coisas novas, sou uma pessoa muito curiosa. Acho que uma das coisas mais importantes na vida é continuar aprendendo. O reality me tira da rotina, que já não é muito rotineira, e isso me deixa ainda mais motivada. Desde a experiência de vir “morar” no Rio de Janeiro por algumas semanas até entrar naquela estrutura gigantesca do programa, tudo é muito estimulante", declarou.

A apresentadora também não esconde que gosta de estar envolvida com o trabalho. Ao comentar a possibilidade de parar de trabalhar, contou que chegou a imaginar como seria a vida sem os compromissos profissionais, mas percebeu que sentiria falta da movimentação e dos desafios.

"Eu adoro isso. Gosto de trabalhar, de produzir, de gente, de me surpreender. Não sirvo para ficar parada, não", falou.

"Sou feliz produzindo, simples assim. Outro dia fiquei pensando nessa história de aposentadoria, porque vivem me aposentando por aí. Aí comecei a imaginar o que eu faria se parasse de trabalhar. Fico em casa e vou ler meus livros, cuidar das minhas plantas, fazer ginástica e depois? Aí vou para a praia. Tomo sol, ando na areia, dou uns mergulhos e depois? Eu preciso de movimento, de ideias, e principalmente, de desafios. Gosto de acordar sabendo que tenho alguma coisa para fazer. Enquanto eu tiver saúde e vontade, quero continuar trabalhando. Graças a Deus tenho as duas coisas", garantiu.

'Não perder tempo com bobagem'

A forma como Ana Maria encara o futuro também passa pela maneira como aprendeu a lidar com os problemas ao longo da vida. Depois de enfrentar momentos difíceis e recomeços, ela diz que passou a valorizar ainda mais a saúde, a família, o trabalho e a tranquilidade em casa.

"Uma coisa que aprendi é não perder tempo com bobagem. Eu costumo fazer uma pergunta quando acontece alguma coisa que parece muito grave. Que diferença isso vai fazer na minha vida daqui a 1 ano? Daqui a 1 mês? Daqui a 24 horas? Porque tem coisa que, na hora, parece o fim do mundo, se perde o sono, mas depois de alguns dias a gente nem lembra mais. Então, para que gastar tanta energia?", questionou.