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Ana Maria Braga revela que fez aborto e explica que não sente culpa: 'Não tinha outro caminho'

Apresentadora contou que não via outra saída na época e defendeu a legalização

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:25

Ana Maria Braga no Mais Você
Ana Maria Braga no Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga contou, pela primeira vez, que fez um aborto quando era mais jovem. A apresentadora disse que enfrentava dificuldades financeiras na época e acreditava não ter outra alternativa. Apesar de descrever a experiência como "péssima", afirmou que não sente culpa.

"Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa", declarou, em entrevista à revista Veja.

6 curiosidades sobre Ana Maria Braga

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Ana Maria Braga já apresentou o Mais Você sem dormir, mantendo energia e bom humor por Reprodução

A apresentadora também defendeu a legalização do aborto e o direito de escolha das mulheres. "A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando", afirmou.

Na entrevista, Ana Maria ainda comentou sua relação com o trabalho e descartou a possibilidade de deixar a televisão. À frente do Mais Você e do Chef de Alto Nível, ela disse que não se imagina longe das câmeras.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
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Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Já trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?", disse.

A apresentadora também criticou os rumores recorrentes sobre sua aposentadoria. "Perdi as contas de quantas vezes me aposentaram da TV. Felizmente, não tenho tempo para ler tanta bobagem", afirmou.

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Tags:

ana Maria Braga

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