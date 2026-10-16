Ana Maria Braga revela que fez aborto e explica que não sente culpa: 'Não tinha outro caminho'

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Giuliana Mancini
Publicado em 16 de outubro de 2026 às 14:25
Ana Maria Braga contou, pela primeira vez, que fez um aborto quando era mais jovem. A apresentadora disse que enfrentava dificuldades financeiras na época e acreditava não ter outra alternativa. Apesar de descrever a experiência como "péssima", afirmou que não sente culpa.
"Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa", declarou, em entrevista à revista Veja.
6 curiosidades sobre Ana Maria Braga
A apresentadora também defendeu a legalização do aborto e o direito de escolha das mulheres. "A decisão deve sempre ser da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando", afirmou.
Na entrevista, Ana Maria ainda comentou sua relação com o trabalho e descartou a possibilidade de deixar a televisão. À frente do Mais Você e do Chef de Alto Nível, ela disse que não se imagina longe das câmeras.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Já trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?", disse.
A apresentadora também criticou os rumores recorrentes sobre sua aposentadoria. "Perdi as contas de quantas vezes me aposentaram da TV. Felizmente, não tenho tempo para ler tanta bobagem", afirmou.