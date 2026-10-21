Ana Maria Braga revela que recebe dinheiro do governo todos os meses e explica motivo: 'Tenho direito'

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Fernanda Varela
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:52
Uma das apresentadoras mais conhecidas e bem pagas da televisão brasileira, Ana Maria Braga revelou que recebe mensalmente um benefício do governo federal. Aos 77 anos, a comandante do 'Mais Você', da TV Globo, contou que já se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não pretende deixar o trabalho tão cedo.
A declaração foi feita durante uma entrevista à revista Veja, na qual Ana Maria falou sobre a carreira e a possibilidade de se afastar definitivamente da televisão. Segundo a apresentadora, o benefício previdenciário é resultado dos anos em que trabalhou com carteira assinada e contribuiu para a Previdência Social.
Fazenda de Ana Maria Braga
"Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?", declarou.
Apesar de já ter direito à aposentadoria, Ana Maria continua à frente do 'Mais Você', exibido de segunda a sexta-feira nas manhãs da Globo. A apresentadora mantém uma rotina de trabalho na emissora, embora faça pausas ocasionais, quando a atração costuma ser comandada por Tati Machado e Gil do Vigor.
A revelação chama a atenção especialmente por causa dos valores associados ao contrato da comunicadora com a Globo. Estimativas divulgadas por veículos de entretenimento apontam que Ana Maria recebe cerca de R$ 2 milhões mensais de salário fixo.
Com a participação em campanhas publicitárias e ações comerciais vinculadas ao programa, os ganhos poderiam chegar a aproximadamente R$ 3,2 milhões por mês. Os números, no entanto, não são oficiais e nunca foram confirmados pela emissora.
Mesmo com uma remuneração elevada, a apresentadora pode receber normalmente a aposentadoria do INSS. Isso porque o benefício previdenciário não é destinado exclusivamente a pessoas de baixa renda, mas também àquelas que cumpriram os requisitos de contribuição e idade previstos na legislação.
Diferentemente de programas assistenciais, a aposentadoria do INSS não deixa de ser paga simplesmente porque o beneficiário continua trabalhando ou possui patrimônio elevado.
No caso de Ana Maria, a apresentadora não revelou quanto recebe mensalmente da Previdência Social. Também não informou há quanto tempo está aposentada.
A legislação brasileira permite, em regra, que aposentados continuem exercendo atividades remuneradas e recebendo simultaneamente o salário e o benefício previdenciário, observadas as restrições aplicáveis a modalidades específicas de aposentadoria.