SINCERA

Ana Maria Braga revela que recebe dinheiro do governo todos os meses e explica motivo: 'Tenho direito'

Apresentadora descartou abandonar a televisão mesmo após décadas de carreira

Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:52

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma das apresentadoras mais conhecidas e bem pagas da televisão brasileira, Ana Maria Braga revelou que recebe mensalmente um benefício do governo federal. Aos 77 anos, a comandante do 'Mais Você', da TV Globo, contou que já se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não pretende deixar o trabalho tão cedo.

A declaração foi feita durante uma entrevista à revista Veja, na qual Ana Maria falou sobre a carreira e a possibilidade de se afastar definitivamente da televisão. Segundo a apresentadora, o benefício previdenciário é resultado dos anos em que trabalhou com carteira assinada e contribuiu para a Previdência Social.

Fazenda de Ana Maria Braga 1 de 19

"Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?", declarou.



Apesar de já ter direito à aposentadoria, Ana Maria continua à frente do 'Mais Você', exibido de segunda a sexta-feira nas manhãs da Globo. A apresentadora mantém uma rotina de trabalho na emissora, embora faça pausas ocasionais, quando a atração costuma ser comandada por Tati Machado e Gil do Vigor.

A revelação chama a atenção especialmente por causa dos valores associados ao contrato da comunicadora com a Globo. Estimativas divulgadas por veículos de entretenimento apontam que Ana Maria recebe cerca de R$ 2 milhões mensais de salário fixo.

Com a participação em campanhas publicitárias e ações comerciais vinculadas ao programa, os ganhos poderiam chegar a aproximadamente R$ 3,2 milhões por mês. Os números, no entanto, não são oficiais e nunca foram confirmados pela emissora.

Mesmo com uma remuneração elevada, a apresentadora pode receber normalmente a aposentadoria do INSS. Isso porque o benefício previdenciário não é destinado exclusivamente a pessoas de baixa renda, mas também àquelas que cumpriram os requisitos de contribuição e idade previstos na legislação.

Diferentemente de programas assistenciais, a aposentadoria do INSS não deixa de ser paga simplesmente porque o beneficiário continua trabalhando ou possui patrimônio elevado.

No caso de Ana Maria, a apresentadora não revelou quanto recebe mensalmente da Previdência Social. Também não informou há quanto tempo está aposentada.