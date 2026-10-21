Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ana Maria Braga revela que recebe dinheiro do governo todos os meses e explica motivo: 'Tenho direito'

Apresentadora descartou abandonar a televisão mesmo após décadas de carreira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:52

Ana Maria Braga no comando do Mais Você Crédito: Reprodução/TV Globo

Uma das apresentadoras mais conhecidas e bem pagas da televisão brasileira, Ana Maria Braga revelou que recebe mensalmente um benefício do governo federal. Aos 77 anos, a comandante do 'Mais Você', da TV Globo, contou que já se aposentou pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), mas não pretende deixar o trabalho tão cedo.

A declaração foi feita durante uma entrevista à revista Veja, na qual Ana Maria falou sobre a carreira e a possibilidade de se afastar definitivamente da televisão. Segundo a apresentadora, o benefício previdenciário é resultado dos anos em que trabalhou com carteira assinada e contribuiu para a Previdência Social.

Fazenda de Ana Maria Braga

Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução
1 de 19
Ana Maria Braga mostrou o cafezal orgânico de sua fazenda de 376 hectares, que também abriga capela, pomar, criação de gado, horta e piscina por Reprodução

"Já sou até aposentada. Ganho do governo, tenho direito, né? Trabalhei muito de carteira assinada. Mas parar mesmo, não quero, não. O que seria da minha vida se deixasse de fazer o que eu faço? Vou para onde?", declarou.

Apesar de já ter direito à aposentadoria, Ana Maria continua à frente do 'Mais Você', exibido de segunda a sexta-feira nas manhãs da Globo. A apresentadora mantém uma rotina de trabalho na emissora, embora faça pausas ocasionais, quando a atração costuma ser comandada por Tati Machado e Gil do Vigor.

A revelação chama a atenção especialmente por causa dos valores associados ao contrato da comunicadora com a Globo. Estimativas divulgadas por veículos de entretenimento apontam que Ana Maria recebe cerca de R$ 2 milhões mensais de salário fixo.

Leia mais

Imagem - Pedreiro que comoveu o Brasil ao viajar 2 mil km e cair em golpe com namorada criada por IA encontra nova companheira

Pedreiro que comoveu o Brasil ao viajar 2 mil km e cair em golpe com namorada criada por IA encontra nova companheira

Imagem - Ivete Sangalo se ofereceu para pagar conta de R$ 1,1 milhão de Lexa após morte da filha, revela mãe da cantora

Ivete Sangalo se ofereceu para pagar conta de R$ 1,1 milhão de Lexa após morte da filha, revela mãe da cantora

Imagem - Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Frase do dia da Psicologia: 'Há sogras que não precisam encontrar defeitos na nora. Basta perceber que o filho está feliz com outra mulher' - reflexão inspirada em Carl Rogers

Com a participação em campanhas publicitárias e ações comerciais vinculadas ao programa, os ganhos poderiam chegar a aproximadamente R$ 3,2 milhões por mês. Os números, no entanto, não são oficiais e nunca foram confirmados pela emissora.

Mesmo com uma remuneração elevada, a apresentadora pode receber normalmente a aposentadoria do INSS. Isso porque o benefício previdenciário não é destinado exclusivamente a pessoas de baixa renda, mas também àquelas que cumpriram os requisitos de contribuição e idade previstos na legislação.

Diferentemente de programas assistenciais, a aposentadoria do INSS não deixa de ser paga simplesmente porque o beneficiário continua trabalhando ou possui patrimônio elevado.

No caso de Ana Maria, a apresentadora não revelou quanto recebe mensalmente da Previdência Social. Também não informou há quanto tempo está aposentada.

A legislação brasileira permite, em regra, que aposentados continuem exercendo atividades remuneradas e recebendo simultaneamente o salário e o benefício previdenciário, observadas as restrições aplicáveis a modalidades específicas de aposentadoria.

Mais recentes

Imagem - Influenciador baiano tem Instagram suspenso após criticar político em vídeo; entenda

Influenciador baiano tem Instagram suspenso após criticar político em vídeo; entenda
Imagem - Pedreiro que comoveu o Brasil ao viajar 2 mil km e cair em golpe com namorada criada por IA encontra nova companheira

Pedreiro que comoveu o Brasil ao viajar 2 mil km e cair em golpe com namorada criada por IA encontra nova companheira
Imagem - Só 994 pessoas têm este nome no Brasil: escolhido por Pyong Lee para a filha, Joquebede possui significado surpreendente

Só 994 pessoas têm este nome no Brasil: escolhido por Pyong Lee para a filha, Joquebede possui significado surpreendente