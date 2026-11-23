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Felipe Sena
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:25
Ana Maria Braga se emocionou na edição do Mais Você da última sexta-feira (20) ao se despedir de Gabriel Scherer, funcionário da TV Globo que perdeu a vida em um acidente de trânsito durante uma viagem ao Chile.
O profissional estava de férias no deserto do Atacama, acompanhado da namorada, Letícia, quando o carro em que viajavam foi atingido por um caminhão na última sexta-feira (20). Aos 30 anos, Gabriel integrava a equipe responsável pela coordenação do programa apresentado por Ana Maria Braga, que reservou espaço para prestar homenagem ao colega.
Gabriel Scherer foi funcionário da TV Globo
“Eu queria deixar meu carinho a um integrante da minha equipe que morreu num acidente de carro na última sexta-feira, é um garoto chamado Gabriel Scherer. Ele viajou de férias pro deserto do Atacama, no Chile, e na volta um caminhão bateu no carro que ele estava com a namorada, Letícia”, relatou a apresentadora.
Ana Maria Braga ainda informou que a namorada de Scherer sofreu ferimentos leves, mas o funcionário não resistiu. Em seguida, ressaltou o talento e a amizade construídos ao longo dos anos em que trabalharam juntos.
“Ele era assistente que fazia a coordenação do nosso programa ao vivo, talentoso, amigo. Fica aqui a minha solidariedade e a nossa saudade. Vai ficar na nossa história, vai com Deus”, disse Ana Maria.