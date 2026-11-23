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Ana Maria Braga se emociona ao se despedir de funcionário do ‘Mais Você’ que morreu em acidente: ‘Talentoso e amigo’

Apresentadora fez homenagem a Gabriel Scherer, assistente que fazia a coordenação do programa ao vivo

Felipe Sena

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 15:25

Ana Maria construiu relação de amizade com Gabriel Scherer Crédito: Reprodução | TV Globo e Instagram

Ana Maria Braga se emocionou na edição do Mais Você da última sexta-feira (20) ao se despedir de Gabriel Scherer, funcionário da TV Globo que perdeu a vida em um acidente de trânsito durante uma viagem ao Chile.

O profissional estava de férias no deserto do Atacama, acompanhado da namorada, Letícia, quando o carro em que viajavam foi atingido por um caminhão na última sexta-feira (20). Aos 30 anos, Gabriel integrava a equipe responsável pela coordenação do programa apresentado por Ana Maria Braga, que reservou espaço para prestar homenagem ao colega.

Gabriel Scherer foi funcionário da TV Globo 1 de 3

“Eu queria deixar meu carinho a um integrante da minha equipe que morreu num acidente de carro na última sexta-feira, é um garoto chamado Gabriel Scherer. Ele viajou de férias pro deserto do Atacama, no Chile, e na volta um caminhão bateu no carro que ele estava com a namorada, Letícia”, relatou a apresentadora.

Ana Maria Braga ainda informou que a namorada de Scherer sofreu ferimentos leves, mas o funcionário não resistiu. Em seguida, ressaltou o talento e a amizade construídos ao longo dos anos em que trabalharam juntos.