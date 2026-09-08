Ana Maria Braga volta ao Mais Você após uma semana e revela motivo da ausência

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Giuliana Mancini
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 14:04
Ana Maria Braga voltou ao comando do Mais Você nesta terça-feira (8), depois de passar uma semana longe do programa. Na abertura da atração, a apresentadora aproveitou para explicar aos telespectadores por que precisou se afastar temporariamente da rotina diária na Globo.
Logo no começo do programa, Ana fez questão de agradecer a Tati Machado e Gil do Vigor, que assumiram a apresentação durante sua ausência. "Estou aqui de volta! Eu quero agradecer muito, muito, muito à Tati e ao Gil por terem estado aqui esses dias", afirmou.
Fazenda de Ana Maria Braga
A apresentadora explicou que decidiu tirar alguns dias para recuperar as energias antes de entrar em uma nova fase de trabalho. Segundo Ana, o período foi importante para descansar e fazer uma pausa na rotina.
"Sabe quando a gente precisa daquele respirinho? Porque vem agora um período de trabalho", contou.
Durante a semana em que Ana Maria esteve afastada, Tati Machado e Gil do Vigor ficaram à frente do Mais Você, inclusive na edição que exibiu a final do Jogo de Panelas, tradicional quadro da atração.
A ausência da apresentadora havia chamado a atenção dos internautas nas redes sociais, que questionaram o motivo de ela não estar comandando o programa. Com o retorno nesta terça, Ana esclareceu que a pausa foi planejada para descansar antes dos próximos compromissos profissionais.