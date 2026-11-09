LUTO

Ana Maria Braga volta ao Mais Você e se emociona ao lamentar morte de Paçoca aos 13 anos

Apresentadora retornou ao programa nesta segunda-feira (9), após gravar outro projeto, e homenageou a cachorrinha

Giuliana Mancini

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 12:34

Ana Maria Braga lamentou a morte de Paçoca Crédito: Reprodução/TV Globo

Ana Maria Braga voltou ao comando do "Mais Você" nesta segunda-feira (9), depois de se afastar temporariamente para gravar o "Chef de Alto Nível". O retorno à atração da Globo foi marcado por uma homenagem à cachorrinha Paçoca, que morreu na última quinta-feira (5), aos 13 anos. Emocionada, a apresentadora falou sobre a saudade deixada pela companheira.

"É bom ir, conhecer coisas novas, mas é muito bom voltar", disse Ana Maria logo no início do programa. Ela também agradeceu a Tati Machado e Gil do Vigor, que ficaram à frente da atração durante sua ausência, antes de falar sobre a perda.

Morre Paçoca, cadela de Ana Maria Braga 1 de 10

"Eu volto já com o coração meio partido, porque eu não tenho mais a Paçoca comigo, nossa companheirinha de tantos anos. Ela partiu com 13 aninhos bem vividos, cercada de muito amor. Nós fomos abençoados por ela", declarou.

A apresentadora relembrou a presença da cachorrinha em diferentes momentos de sua vida e o carinho que ela conquistou nos bastidores do programa. "Esteve comigo nos momentos felizes, nos momentos difíceis, e por isso deixa uma enorme saudade para todos nós aqui. Não só no estúdio, mas no nosso coração", afirmou.

Ana Maria também lembrou outros animais de estimação que já morreram e disse que Paçoca agora se juntou a eles.

"É mais uma estrelinha que está lá no céu dos cachorros esperando pela gente. Ela está lá com a Belinha, com a Sombrinha, o Capuccino, o Cristal, a Pepa, agora juntamos a Paçoquinha, que vai brilhar sempre no nosso coração e na nossa lembrança", comentou.

A apresentadora ainda recordou algumas características do comportamento da cachorrinha, que costumava aparecer no estúdio do "Mais Você". Segundo ela, Paçoca ficava nervosa quando encontrava pessoas desconhecidas e até fingia que daria uma mordida, mas não chegava a atacar ninguém.

Ana Maria também falou sobre os outros cães da família. "Agora a gente tem a Pitaya, que machucou os olhinhos e não pode vir, e a Amora, que logo, logo vai estar aqui, e vocês vão conhecer", contou.

nossa Namaria tá de volta e deixou um recadinho cheio de carinho em homenagem à cadelinha Paçoquinha, que nos deixou semana passada ?? #MaisVocê #TVGlobo https://t.co/8uENbQNi3z — TV Globo (@tvglobo) November 9, 2026

Homenagem a Tom Veiga

Durante o retorno ao "Mais Você", Ana Maria também reservou um momento para homenagear Tom Veiga (1973-2020), intérprete do Louro José. A apresentadora lembrou que não estava no programa no Dia de Finados, em 2 de novembro, mas fez questão de recordar o antigo companheiro de trabalho.

"Eu também não posso, de jeito nenhum, deixar de lembrar meu querido Tom Veiga. No dia de Finados, dia 2, eu não estava aqui, mas estava no meu coração. Faz seis anos que o Tom, o pai desse papagaio aqui, nos deixou", disse, em referência ao Louro Mané.