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Ana Paula Renault e Milena se reencontram em gravação de especial de fim de ano da Globo

Ex-participantes do BBB apareceram juntas no vídeo divulgado pela emissora nesta quinta-feira (29), meses após o afastamento da amizade formada no programa

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 20:28

Ana Paula Renault e Milena aparecem juntas durante gravação da mensagem de fim de ano da TV Globo
Ana Paula Renault e Milena aparecem juntas durante gravação da mensagem de fim de ano da TV Globo Crédito: Reprodução/X

O reencontro de Ana Paula Renault e Milena chamou a atenção dos fãs do BBB 26 nesta quinta-feira (29). As duas ex-participantes apareceram juntas na gravação da tradicional mensagem de fim de ano da TV Globo, publicada no perfil oficial da emissora nas redes sociais.

No vídeo, Milena participa de uma nova versão de “Um Novo Tempo”, música que tradicionalmente embala as campanhas de fim de ano da Globo. Durante a gravação, a mineira interage com diferentes personalidades, entre elas Eliana, Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Alinne Moraes. Ana Paula também aparece na sequência.

Tia Milena, do BBB 26

Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Tia Milena vai morar sozinha no Rio por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/Redes Sociais
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Beatriz Damy/Rede Globo
Milena foi a vice-campeã do ‘BBB 26’ por Reprodução/TV Globo
Milena no Bate-Papo BBB por Reprodução
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
Milena fica em segundo lugar no BBB 26 e encerra trajetória marcante na final por Divulgação/Globo
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Tia Milena, do BBB 26 por Reprodução/Instagram

A aparição acontece após o afastamento entre as duas, que construíram uma amizade durante o confinamento do BBB 26. Ao lado de Juliano Floss, elas formavam o trio que ficou conhecido como “Eternos”.

Ana Paula comentou afastamento

O assunto veio à tona no mês passado, quando Ana Paula participou do programa Blogueirinha Entrevista, exibido pelo Multishow. Na conversa, a campeã do reality foi questionada sobre a relação com Milena e Juliano Floss, especialmente sobre os rumores de que teria deixado de responder às mensagens da ex-colega.

Ana Paula negou ter ignorado a mineira e atribuiu a dificuldade de manter contato à agenda de compromissos após o programa. Ela também afirmou que prefere não transformar o fim da proximidade em um espetáculo público. “Isso nunca aconteceu. Acho que vivemos algo muito intenso, respeito muito isso e acho que tivemos uma conexão altamente genuína, e isso estava explícito, todo mundo viu”, declarou.

A ex-BBB também comentou sobre as opiniões externas que surgem após a saída de um reality e como elas podem interferir nas relações construídas durante o confinamento.

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