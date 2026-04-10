OPINIÃO

Por que Ana Paula Renault é a favorita para ganhar o BBB 26?

Com personalidade forte, Ana domina o BBB 26 e se consolida como protagonista absoluta da temporada

Heider Sacramento

Publicado em 10 de abril de 2026 às 07:00

Sem filtro e sem medo, Ana domina o BBB 26 e se firma como protagonista do jogo Crédito: Reprodução

Ela avisou desde o início. “Eu sou nervosa, grossa e louca”. Dez anos depois de sua primeira passagem pelo Big Brother Brasil, Ana Paula Renault não apenas voltou diferente, voltou maior. E, sobretudo, mais consciente do impacto que causa dentro e fora da casa.

No BBB 26, Ana Paula não joga apenas o jogo. Ela dita o ritmo dele.

Se o reality vive de narrativa, Ana Paula é o enredo. Desde as primeiras semanas, a jornalista mineira esteve no centro dos principais conflitos, alianças e reviravoltas. Seus embates diretos, sem rodeios, criaram momentos que dominaram as conversas nas redes sociais e nas ruas.

A lógica é simples: quando Ana Paula aparece, o programa acontece.

Não à toa, o próprio Pedro Bial já havia resumido sua essência ainda no BBB 16: ela “engrandeceu o jogo ao relativizar falsos, bem e mal absolutos”. É exatamente isso que ela faz novamente em 2026, desafia o conforto moral do público e expõe contradições dentro da casa.

você que engrandeceu o jogo ao relativizar falsos bem e mal absolutos pic.twitter.com/3RR1rc0wvF — juli (@culianax) March 25, 2026

Fora da casa, os números acompanham o impacto. Ana Paula lidera menções no X (antigo Twitter) em noites decisivas, frequentemente aparece entre os assuntos mais comentados e registra crescimento expressivo de seguidores ao longo da temporada. São mais de 4 milhões até o fechamento deste texto.

Esse tipo de engajamento não é aleatório, ele traduz identificação. O público pode até discordar de suas atitudes, mas não consegue ignorá-la. E no BBB, ser inesquecível vale mais do que ser unanimidade.

Outro ponto que sustenta o favoritismo é sua postura. Ana Paula não hesita em se posicionar, especialmente em debates mais sensíveis dentro da casa. Seja em discussões sobre convivência, respeito ou dinâmicas de poder, ela assume riscos que muitos evitam.

Ana Paula Renault 1 de 12

Essa coragem, aliada a uma leitura estratégica afiada, a coloca à frente de jogadores que optam por caminhos mais seguros e, muitas vezes, mais apagados. Ela entende o jogo como poucos: provocar, testar limites e, principalmente, não fugir do conflito quando ele é necessário para movimentar a casa.

Ana Paula nunca foi construída para ser “perfeita”. E talvez esse seja justamente o motivo de seu sucesso. Assim como em sua primeira participação, ela transita entre a rejeição e o carinho do público, entre a vilã e a anti-heroína.

Mas há um ponto central: ela não se esconde. Ao assumir seus erros, exageros e contradições, humaniza o jogo e rompe com o padrão de participantes que tentam sustentar uma imagem calculada do início ao fim.

O Big Brother Brasil sempre foi sobre emoção, conflito e identificação. E Ana Paula entrega tudo isso em estado bruto. Sua presença resgata uma essência do reality que muitos consideravam perdida: a de participantes que não têm medo de se expor.

Ela não joga para agradar, joga para viver a experiência intensamente. E isso, inevitavelmente, gera entretenimento. Porque protagonizou a temporada, movimentou o jogo, sustentou narrativas, teve coragem de se posicionar e, acima de tudo, foi verdadeira. Num cenário em que muitos tentam parecer “certinhos” para não se comprometer, Ana Paula faz o caminho oposto, e transforma isso em força.