JUSTIÇA

Ana Paula Renault processa rede social após ataques ao pai e vazamento de foto íntima

Ex-BBB busca identificar autor de perfil que divulgou imagem sem autorização e fez ofensas envolvendo Gerard Renault

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:34

Ana Paula Renault Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Paula Renault deu mais um passo em sua batalha judicial contra a rede social X, antigo Twitter, para identificar o autor de uma série de ataques virtuais. A ex-BBB moveu uma ação após ter uma foto íntima publicada sem autorização na rede por um perfil anônimo, que também direcionou ofensas a ela e ao seu pai, Gerard Renault, morto em abril deste ano.

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O caso ganhou repercussão após a rede social atender parcialmente a determinações judiciais. Em manifestação protocolada no final de agosto, a plataforma informou que a conta já havia sido banida por violar as diretrizes internas de uso. Junto com a remoção, o X entregou registros técnicos de acesso, incluindo endereços de IP e carimbos de data e hora, embora tenha alegado não possuir o cadastro nominal do usuário responsável.

De posse dos registros fornecidos pela rede social, a defesa da jornalista apresentou um novo requerimento para avançar na investigação. Os advogados solicitaram que a Justiça emita ofícios diretamente aos provedores de internet associados aos IPs repassados, em uma tentativa de cruzar os dados e finalmente obter o nome completo e o CPF do infrator.

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Além da apuração de responsabilidade civil e criminal, o processo cobra reparação financeira por danos morais. Ana Paula pede o pagamento de R$ 20 mil pelo autor das postagens, além da exclusão definitiva e permanente da página. No início da disputa, a Justiça já havia concedido uma liminar determinando a suspensão imediata da conta e a preservação das evidências digitais.