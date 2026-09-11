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Ana Paula Renault processa rede social após ataques ao pai e vazamento de foto íntima

Ex-BBB busca identificar autor de perfil que divulgou imagem sem autorização e fez ofensas envolvendo Gerard Renault

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 12:34

Ana Paula Renault assinou contrato com a Globo, mas ainda não teve um programa próprio confirmado pela emissora
Ana Paula Renault   Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Ana Paula Renault deu mais um passo em sua batalha judicial contra a rede social X, antigo Twitter, para identificar o autor de uma série de ataques virtuais. A ex-BBB moveu uma ação após ter uma foto íntima publicada sem autorização na rede por um perfil anônimo, que também direcionou ofensas a ela e ao seu pai, Gerard Renault, morto em abril deste ano.

Pai de Ana Paula Renault morreu na reta final do BBB 26

Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault por Reprodução
Ana Paula Renault ao lado do pai, Gerardo Renault, ex-deputado por Divulgação/TV Globo
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Ana Paula Renault por Reprodução
Ana Paula Renault por Reprodução
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Ana Paula e Gerardo por Reprodução | Instagram

O caso ganhou repercussão após a rede social atender parcialmente a determinações judiciais. Em manifestação protocolada no final de agosto, a plataforma informou que a conta já havia sido banida por violar as diretrizes internas de uso. Junto com a remoção, o X entregou registros técnicos de acesso, incluindo endereços de IP e carimbos de data e hora, embora tenha alegado não possuir o cadastro nominal do usuário responsável.

De posse dos registros fornecidos pela rede social, a defesa da jornalista apresentou um novo requerimento para avançar na investigação. Os advogados solicitaram que a Justiça emita ofícios diretamente aos provedores de internet associados aos IPs repassados, em uma tentativa de cruzar os dados e finalmente obter o nome completo e o CPF do infrator.

Veja fotos do apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP

O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X
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O apartamento de Ana Paula Renault no Centro de SP por Reprodução/X

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Além da apuração de responsabilidade civil e criminal, o processo cobra reparação financeira por danos morais. Ana Paula pede o pagamento de R$ 20 mil pelo autor das postagens, além da exclusão definitiva e permanente da página. No início da disputa, a Justiça já havia concedido uma liminar determinando a suspensão imediata da conta e a preservação das evidências digitais.

O perfil investigado utilizava estratégias para difamar a apresentadora e explorar a morte de Gerard Renault, com publicações que incluíam acusações falsas de uso de drogas e xingamentos diretos à ex-BBB. Além disso, o agressor usava uma foto do pai dela em seu próprio perfil, acompanhada de frases depreciativas e falsas acusações de abandono familiar.

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Tags:

Rede Sociais Processo Justiça ana Paula Renault

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