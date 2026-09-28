Ana Paula Renault revela mágoa com Tia Milena após afastamento: ‘Quebra um padrão de lealdade’

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Ex-BBB falou sobre o afastamento da colega de reality e afirmou que prefere não expor os detalhes do que aconteceu

Heider Sacramento

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 23:10

Ana Paula Renault fala sobre o afastamento de Tia Milena Crédito: Reprodução/Multishow

Ana Paula Renault falou pela primeira vez sobre o afastamento de Tia Milena durante entrevista à Blogueirinha, exibida nesta segunda-feira (28). A ex-BBB negou que tenha simplesmente deixado de responder às mensagens da ex-colega de reality, mas admitiu que ficou magoada com a forma como a relação terminou.

Segundo Ana Paula, as duas construíram uma conexão genuína e intensa durante o programa, motivo pelo qual ela prefere não expor detalhes do que aconteceu. “Prefiro não espetacularizar as relações”, afirmou.

Ana Paula Renault 1 de 12

Apesar da distância, a apresentadora fez questão de elogiar Milena e lembrar que sempre a incentivou a ocupar seu espaço. “Quero que ela ocupe todos os espaços mesmo. Foi o que falei com ela na casa, quando ela estava cheia de dúvidas: essa casa também é sua, ocupe todos os espaços, brilhe, vença, não deixe ninguém te apagar”, declarou.

Ana Paula também destacou o talento da ex-colega e afirmou que torce para que ela siga seu caminho. “A mulher é muito talentosa. E acho que isso que é importante, cada um seguir em paz, do seu jeito.”

?Blogueirinha: "Qual dia você olhou pro celular e resolveu não responder a Tia Milena?"



Ana Paula conta respeita muito o que viveu com a Milena no BBB e que ocorreu uma conexão genuína: "Eu prefiro não espetacularizar relações" #BlogueirinhaEntrevista pic.twitter.com/08WZefcIJA — Central Reality (@centralreality) September 28, 2026

Questionada se as duas poderiam voltar a ser amigas, Ana Paula brincou antes de explicar o que mais a entristeceu na relação. “A gente fica muito triste quando quebra um padrão de lealdade. Eu não floreio muito em cima das coisas. Eu respeito as decisões”, disse.