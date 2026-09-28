Ana Paula Renault revela mágoa com Tia Milena após afastamento: ‘Quebra um padrão de lealdade’

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Heider Sacramento
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 23:10
Ana Paula Renault falou pela primeira vez sobre o afastamento de Tia Milena durante entrevista à Blogueirinha, exibida nesta segunda-feira (28). A ex-BBB negou que tenha simplesmente deixado de responder às mensagens da ex-colega de reality, mas admitiu que ficou magoada com a forma como a relação terminou.
Segundo Ana Paula, as duas construíram uma conexão genuína e intensa durante o programa, motivo pelo qual ela prefere não expor detalhes do que aconteceu. “Prefiro não espetacularizar as relações”, afirmou.
Ana Paula Renault
Apesar da distância, a apresentadora fez questão de elogiar Milena e lembrar que sempre a incentivou a ocupar seu espaço. “Quero que ela ocupe todos os espaços mesmo. Foi o que falei com ela na casa, quando ela estava cheia de dúvidas: essa casa também é sua, ocupe todos os espaços, brilhe, vença, não deixe ninguém te apagar”, declarou.
Ana Paula também destacou o talento da ex-colega e afirmou que torce para que ela siga seu caminho. “A mulher é muito talentosa. E acho que isso que é importante, cada um seguir em paz, do seu jeito.”
Questionada se as duas poderiam voltar a ser amigas, Ana Paula brincou antes de explicar o que mais a entristeceu na relação. “A gente fica muito triste quando quebra um padrão de lealdade. Eu não floreio muito em cima das coisas. Eu respeito as decisões”, disse.
Ela, no entanto, não revelou qual episódio teria provocado o afastamento entre as duas.